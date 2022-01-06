Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 6 Ocak 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasası son 24 saatte sert düştü. Coingecko'da yer alan verilere göre saat 10.00 itibariyle piyasalar yüzde 7.8 düşüş gösterdi.

Piyasaların toplam büyüklüğü ise 2 trilyon 172 milyar dolar seviyesine geldi.

Bitcoin de yüzde 7.3 oranında değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 43 bin 87 dolar seviyesine inerken hakimiyeti ise yüzde 37.53'e yükseldi.

Ethereum'daki değer kaybı BTC'yi aştı. ETH'nin fiyatı yüzde 10.2 azalarak 3 bin 437 dolar oldu.

Yeni yıldan önce 1 doların üstünü gören Ripple sert düşüşten payını aldı. XRP'nin fiyatı yüzde 9.1 azalarak 76 cente düştü.

Dogecoin de düşen para birimlerinden biri oldu. DOGE'un fiyatı yüzde 9.1 azalarak 15 cent seviyesine indi.

FED'İN SIKILAŞMA PLANI

Amerikan merkez bankası Fed'in aralık sonu toplantısında ele alınan konulardan birinin sıkılaşma olduğu ortaya çıktı. 8.3 trilyona ulaşan şişmiş bilançoyu azaltma konuşuldu. Fed'in beklenenden önce olacak şekilde mart ayında bir faiz artırımına gidebileceği ifade edildi.

Dün açıklanan tutanaklarında "Özellikle para piyasalarındaki bol likidite göz önüne alındığında, bazı katılımcılar normalleşme sürecinde önemli miktarda bilanço küçülmesinin uygun olabileceğine kanaat getirdi" ifadelerine yer verildi.

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