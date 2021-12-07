Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 7 Aralık 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları yeşile döndü. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler 07.12.2021 - 09:12

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 7 Aralık 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Büyük bir düşüşle geçen haftasonunun ardından kripto para piyasaları yeniden yükseldi.

Coingecko'da yer alan verilere piyasaların toplam büyüklüğü son 24 saatte yüzde 4 artış göstererek 2.5 trilyon dolar sınırına dayandı.

Saat 9.10 itibariyle yükselişin öncülerinden oldu. BTC'nin fiyatı yüzde 4.4 artarak 50.948 dolara geldi. Böylece Bitcoin 46 bin sınırını gördükten sonra yeniden hem 50 bin barajını aştı hem 51 bine dayandı. 

Ethereum ise yükselişte BTC'yi geride bıraktı. ETH yüzde 5.1 oranında değer kazanarak 4 bin 353 dolara yükseldi. 

Ripple cephesinde de yükseliş görüldü. XRP'nin fiyatı yüzde 6.5 yükselerek 83 centi aştı.

Dogecoin de yükselen kripto paralar arasına girdi. DOGE'un fiyatı yüzde 6.1 arttı ve 18 cent sınırına dayandı. 

Son 24 saatte en çok değer kazanan kripto para birimi ise yüze 69 yükselişle Spell Token oldu. SPELL'i yüzde 36'yle BitTorrent (BTT), yüzde 29'la Loopring (LRC), yüzde 26.6'yla Polygon (MATIC) ve yüzde 23'le Bitcoin SV (BSV) takip etti.

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