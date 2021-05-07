Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 7 Mayıs 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları son 24 saatte yüzde 1'e yakın değer kaybetse de toplam büyüklüğünü 2.4 trilyon doların üzerinde tutmaya başladı.

Dün yükselen Bitcoin ise aynı sürede yüzde 2.2 değer kaybederek 56 bin doların altına geriledi. 55 bin 861 dolardan alıcı BTC'nin piyasa değeri 1 trilyon 45 milyar dolar olurken, hakimiyeti yüzde 43 seviyelerinde.

Ethereum ise yükselişini korumayı sürdürüyor. Son 24 saatte yüzde 1'e yakın değer kaybeden ETH'nin fiyatı halen 3 bin 418 dolarda.

Ripple cephesinde ise dünkü yükselişin ardından düzeltme görüldü. XRP son 24 saatte yüzde 7'ye yakın değer kaybetti ve 1.57 dolardan alıcı buluyor.

Dogecoin de yüzde 6 gerileyerek 57 cente düştü.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

