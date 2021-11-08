Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 8 Kasım 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları yeni haftaya hızlı yüklelişle girdi. Son 24 saatte yüzde 4.2 artan piyasaların toplam değer 3 trilyon doların üzerine çıktı.

Böylece piyasalar ilk kez 3 trilyon dolar barajını aştı. Kripto para piyasaları 2 trilyon dolar barajını Nisan ayının başında geçmişti.

Coingecko'da yer alan bilgilere göre saat 9.50 itibariyle Bitcoin yüzde 7 yükseldi. BTC'nin fiyatı 66 bin 250 dolar seviyesine çıkarken piyasa hakimiyeti yüzde 41.34'e geldi.

Ethereum da yükselişe geçti. ETH'nin fiyatı yüzde 4.5 artarak 4 bin 771 dolar oldu.

Ripple cephesinde de hızlı bir yükseliş görüldü. XRP'nin fiyatı yüzde 10 artarak 1.3 dolara geldi.

Dogecoin'deki yükseliş de yüzde 5 civarında yaşandı. DOGE'un fiyatı 27 cent'i geçti.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

