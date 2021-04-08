Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 8 Nisan 2021 BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları son 24 saatte yüzde 2'ye yakın değer kaybederek 2 trilyon doların altına geriledi.

Bitcoin fiyatı da 57 bin doların altına düştü. BTC'nin toplam piyasa değeri de 1 trilyon 63 milyar dolar oldu.

Piyasaların ikinci büyük para birimi Ethereum da tekrar 2 bin dolar seviyelerine indi. ETH fiyatı 2 bin 18 dolarda.

SEC karşısında ilk zaferini elde eden XRP Ripple ise aldığı yüksek değerlemenin ardından düşmeye başladı. XRP yüzde 10 değer kaybederek 93 cente düştü. Öte yandan XRP fiyatı son 7 günde yüzde 63 değer kazanmış durumda.

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