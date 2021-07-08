Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 8 Temmuz 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

ntv.com.tr 08.07.2021 - 10:54
Kripto para piyasaları son 24 saate yüzde 4.8 düşüş gösterdi. Toplam piyasa değer 1.45 trilyon dolara geriledi.
Saat 10.20 itibariyle Bitcoin yüzde 4.5 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 33 bin 224 dolara geriledi.
Ethereum'daki kayıp ise BTC'yi aştı. ETH yüzde 7 değer kaybederek 2 bin 227 dolara düştü.
Ripple cephesinde de kayıp görüldü. XRP'nin fiyatı yüzde 5.4 azalara 63 cente indi.
Dogecoin'deki değer kaybı ise yüzde 10'u gördü. DOGE fiyatı 21 cente geriledi.
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