Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 9 Aralık 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları dünün ardından bugün de sakindi.

Coingecko'da yer alan verilere göre saat 9.20 itibariyle piyasa binde 4 oranında yükseldi. Piyasaların toplam büyüklüğü 2 trilyon 487 milyar dolar seviyelerinde seyrediyor.

Bitcoin ise son 24 saatte yüzde 1.7 oranında düşüş gösterdi. BTC'nin fiyatı 49 bin 803 doların altına indi. Bitcoin hakimiyeti yüzde 37.82'ye düştü.

Ethereum ise az da olsa yükseldi. ETH'nin fiyatı binde 6 oranında artarak 4 bin 381 dolara çıktı.

Ripple ise görece iyi bir son 24 saat geçirdi. XRP'nin fiyatı binde 3.9 artarak 85 cente yükseldi.

Dogecoin ise sınırlı düşüş gösterdi. DOGE'un fiyatı yüzde 1 oranında geriledi ve 17 cente düştü.

BİTCOİN MADENCİLİĞİ REKORA KOŞUYOR

Çin'in madenciliği yasaklamasının ardından BTC hash rate yüzde 65 oranında azalmıştı. Ancak kripto para piyasaları her zamanki hızlıca toparlandı.

Yaklaşık altı ay sonra BTC hash rate yani kazım zorluğu en yüksek seviyesine doğru yaklaşıyor.

BTC hash rate rekoru 180 EH/s seviyesinde. 8 Aralık tarihinde 172 EH/s olarak ölçülen hash rate rekorun yüzde 4 gerisinde.

Bu oran haziran ayında 89 EH/s seviyelerindeydi.

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