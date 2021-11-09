Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 9 Kasım 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Haberler 09.11.2021 - 09:02 | Son Güncelleme : 09.11.2021 - 09:21
Kripto para piyasaları hafta başındaki yükselişini devam ettiriyor. Dün ilk kez 3 trilyon dolar barajını aşan piyasalar yerini korudu.
Coingecko'da yer alan bilgilere göre son 24 saatte yüzde 3 yükselen piyasalar 3 trilyon 80 milyar dolar büyüklüğe ulaştı.
Saat 09.00 itibariyle Bitcoin yüzde 4 yükseldi ve 68 bin 199 dolara ulaştı. BTC'nin piyasa hakimiyeti yüzde 41.75 olurken toplam piyasa değeri de 1.3 trilyon dolara yaklaştı.
Ethereum da yükselişini sürdürdü. ETH'nin fiyatı yüzde 2.2 artarak 4 bin 839 dolara yükseldi.
Dün yüzde 10 yükselen Ripple son 24 saatte fiyatını korudu. XRP'nin fiyatı binde 7 azalarak 1.28 dolara geriledi.
Dogecoin ise aynı sürede yüzde 5 yükseldi. DOGE'un fiyatı 29 cente yaklaştı.
BİTCOİN REKOR KIRDI
Bitcoin 20 Ekim'deki rekorunu kırdı. Son yükselişle beraber 68 bin dolar barajını aşan BTC rekor tazelemiş oldu.
VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI