Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 9 Kasım 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları yükselişe devam ediyor. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler 09.11.2021 - 09:02 | Son Güncelleme : 09.11.2021 - 09:21

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 9 Kasım 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları hafta başındaki yükselişini devam ettiriyor. Dün ilk kez 3 trilyon dolar barajını aşan piyasalar yerini korudu. 

Coingecko'da yer alan bilgilere göre son 24 saatte yüzde 3 yükselen piyasalar 3 trilyon 80 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. 

Saat 09.00 itibariyle yüzde 4 yükseldi ve 68 bin 199 dolara ulaştı. BTC'nin piyasa hakimiyeti yüzde 41.75 olurken toplam piyasa değeri de 1.3 trilyon dolara yaklaştı. 

Ethereum da yükselişini sürdürdü. ETH'nin fiyatı yüzde 2.2 artarak 4 bin 839 dolara yükseldi. 

Dün yüzde 10 yükselen Ripple son 24 saatte fiyatını korudu. XRP'nin fiyatı binde 7 azalarak 1.28 dolara geriledi. 

Dogecoin ise aynı sürede yüzde 5 yükseldi. DOGE'un fiyatı 29 cente yaklaştı. 

BİTCOİN REKOR KIRDI

Bitcoin 20 Ekim'deki rekorunu kırdı. Son yükselişle beraber 68 bin dolar barajını aşan BTC rekor tazelemiş oldu. 

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

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