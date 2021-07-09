Çin'den Binance'e yasak geldi: 9 Temmuz 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?

Kripto para piyasaları son 24 saatte değer yüzde 2.2 değer kaybı yaşadı.

Kripto paraların piyasa değeri 1.42 trilyon dolara indi.

Öte yandan Bitcoin'deki değer kaybı yüzde 1'in altında kaldı. BTC'nin fiyatı 32 bin 966 dolar olurken piyasa hakimiyeti yüzde 43 seviyelerinde seyrediyor.

Ethereum'daki değer kaybı ise yüzde 4.6 oldu. ETH'nin fiyatı 2 bin 120 dolar seviyelerine indi.

Ripple'daki düşüş yüzde 3 oldu. XRP'nin fiyatı 61 cent oldu.

Dogecoin yüzde 7 değer kaybı yaşadı. DOGE'un fiyatı 20 cent oldu.

ÇİN'DEN BİNANCE'E YASAK

Kripto para blogcusu Colin Wu, Çin kripto para yasağını Binance'i kapsayacak şekilde genişletti. Çinli kullanıcılar Binance sitesine erişimin engellendiğini bildirdi.

Ayrıca, API çağrıları de engelleniyor bu nedenle uygulamadan da Binance'e erişim sağlanamıyor. Huobi ve OKEx gibi rakip borsaların işlemlerinde şimdilik problem gözükmüyor.

İngiltere, gerekli izinlere sahip olmadığı gerekçesiyle Binance'in ülkedeki operasyonlarını durdurmuştu.

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