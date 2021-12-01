Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları son 24 saatte hızlı yükseldi. Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar yüzde 3.2 artışla 2.8 trilyon dolara dayandı.

Saat 10.30 itibariyle Bitcoin'deki yükseliş piyasaların gerisinde kaldı. BTC'nin fiyatı aynı sürede yüzde 1 artarak 57 bin 52 dolar oldu. BTC'nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 38.58'e geriledi.

Ethereum ise yatırımcısının yüzünü güldürdü. ETH'nin fiyatı yüzde 7.7 artarak 4 bin 754 dolara çıktı.

Ripple cephesinde de sınırlı yükseliş görüldü. XRP'nin fiyatı yüzde 2.5 artarak yeniden 1 dolar barajını aştı. XRP 1.01 dolardan işlem görüyor.

Dogecoin ise aynı sürede sınırlı da olsa değer kaybeden para birimleri arasında yerini aldı. DOGE'un fiyatı binde 5 azalarak 21 centte kaldı.

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