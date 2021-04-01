Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 1 Nisan 2021 BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Toparlanma haftası yaşan kripto para piyasalarındaki olumlu hava devam ediyor.

İki günlük yükselişin ardından Bitcoin son 24 saatte değerini korudu. Az miktarda değer kazanan Bitcoin yeniden 59 bin doları / 489 bin lira geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesine tekrardan yaklaştı.

Bitcoin'in toplam piyasa büyüklüğü de 1.1 trilyon doların üzerinde tutundu.

İkinci büyük kripto para birimi Ethereum (ETH) ise yüzde 4.65 oranında değerlendi. ETH fiyatı 1916 dolar / 15 bin 882 liranın üzerine çıktı.

Ripple (XRP) da son 24 saatte yüzde 3'e yakın değer kazanarak 57 cent / 4.75 liranın üzerine çıktı.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

