Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 11 Mayıs 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

ABD Başkanı Joe Biden'ın hafta sonunda büyük şirketlerin vergi oranlarını yüzde 28 düzeyine yükseltme konusundaki kararlı olduklarını vurgulamasının ardından gelen alımlar, dünyanın önde gelen kripto para platformlarından Binance'in, teknik nedenlerden dolayı, geçici olarak Ether ve Stellar çekme işlemlerini kısa süreliğine durdurmasıyla, yerini batışlara bıraktı.



Binance'ten Twitter üzerinden yapılan açıklamada, Ether ($ETH) ve Stellar ($XLM) para çekme işlemlerinin, çok yüksek hacim artışı nedeniyle ortaya çıkan teknik nedenlerden dolayı geçici olarak askıya alındığı belirtildi. Bu açıklamandan kısa süre sonra çekim işlemleri yeniden başlatıldı.



Ancak, buna karşın genel satışların etkisiyle, en büyük 100 birimden 95'inin değeri düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı. Hafta sonunda gelen alımlarla, ilk kez 2.5 trilyon doları aşan kripto para piyasalarındaki toplam hacim de bu düzeyin altına geriledi.



Biden'ın konuşmasından sonra gelen yoğun alımlarla, 2.0 trilyon 504.97 milyar dolara yükselen tüm piyasalarda toplam hacim Salı günü erken saatlerde 2.0 trilyon 396.97 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

BITCOIN NE KADAR?



Son 24 saat içinde 54,071.46 ve 59,422.41 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 6.26 düşüşle 55,477.65 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 0.40 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 72 milyar dolarlık düşüşle 1.0 trilyon 37 milyar dolara geriledi.

ETHEREUM NE KADAR?



Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, son 24 saatte yüzde 4.08 düşüşle 3,880.19 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 18.09 ve birimin piyasa hacmi de 449 milyar dolar düzeyindeydi.

BINANCE COİN NE KADAR?



Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 6.40 düşüşle 635.58 dolara düşerken, haftalık kaybı yüzde 1.49 ve piyasa hacmi de, 97 milyar dolara geriledi.



Toplam 9,678 kripto para biriminin işlem gördüğü 377 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 43.1'ini Bitcoin, yüzde 18.7'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 280 milyar dolar düzeyindeydi.

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