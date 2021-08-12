Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 12 Ağustos 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kısa süre içerisinde 2 trilyon dolara yaklaşan kripto para piyasaları son 24 saati durgun geçirdi.

Coingecko'da yer alan bilgilere göre piyasaların toplam büyüklüğü son 24 saatte yüzde 0.6 gerileyerek 1.94 trilyon dolar oldu.

Piyasaların en büyük para birimi Bitcoin yüzde 1.5 geriledi. BTC'nin fiyatı 45 bin 121 dolara indi.

Ethereum cephesinde de benzer bir gerileme görüldü. ETH yüzde 1.5 değer kaybıyla 3 bin 126 dolara düştü.

Öte yandan Ripple ise yükselişine devam etti. XRP'nin fiyatı yüzde 9.2 artarak 96 cente çıktı. Böylece XRP uzun süre sonra yeniden 1 dolar seviyelerine yaklaşmış oldu.

Dogecoin de son 24 saati durgun geçiren para birimlerinden oldu. DOGE'un fiyatı yüzde 0.5 arttı ve 27 cent oldu.

600 MİLYON DOLAR ÇALAN HACKER PARAYI İADE ETMEYE BAŞLADI

Merkeziyetsiz finans sistemi Poly Network siber saldırının hedefi olmuştu. Hacker sistemden 600 milyon dolardan fazla para çıkarmayı başardı. Ancak kripto para sistemlerindeki geriye dönük takip bu tür paraların hareket etmesini zorlaştırıyor.

Şimdiye kadar 4.7 milyon dolarlık geri ödeme yapan siber saldırgan, "Hacker, teslim olmaya hazır" adında bir token da üretti.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

