Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 13 Eylül 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları yeni haftaya girerken yüzde 1.3 değer kaybetti. Piyasaların toplam büyüklüğü son 24 saatte 2 trilyon 139 milyar dolara indi.

Saat 9.45 itibariyle Bitcoin'in değer kaybı yüzde 1 oldu. BTC'nin fiyatı 44 bin 973 dolara düştü. BTC'nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 39.55 seviyelerinde.

Ethereum tarafında da benzer bir değer kaybı görüldü. ETH'nin fiyatı yüzde 1 azalarak 3 bin 294 dolara geriledi.

Ripple tarafında son 24 saatte değişiklik gözlemlenmedi. XRP yüzde 0.2 azaldı ve değerini 1.08 dolarda tutmayı başardı.

Dogecoin de XRP'yi benzer hareket etti. DOGE'un fiyatı yüzde 0.6 azalarak 24 centte kaldı.

NFT ESERİNİ GÖRMEK İÇİN SATILAN BİLET DE NFT

Dijital sanatçı Bepple'ın NFT The First 5000 Days (NFT: İlk 5 bin gün) eseri 69 milyon dolara satılmıştı.

Görüntü kasım ayında New Yorkt'ta bir NFT etkinliğinin parçası olarak gösterilecek. Bu eseri görmek için ödenmesi gereken para ise 675 dolar. Ayrıca satın alacağınız bilet de NFT olarak işlenecek.

NFT COIN NEDİR?

Değiştirilemez Token (Non-Fungible Token - NFT), dijital sanat veya dijital koleksiyon olarak da biliniyor. Değiştirilemez Tokenlar; bir tweeti, bir tabloyu, bir resmi, bir anı, bir gif'i, bir futbolcu kartını vb. nesneleri temsil edebilirler.



Değiştirilemez tokenlar, CryptoKitties olarak da bilinirler fakat bu tamamiyle bir karışıklıktır. CryptoKitties, dijital olarak kedi figürü sahiplenmenizi sağlayan bir değiştirilemez token marketidir. Popülerliği sebebiyle değiştirilemez tokenları tanımlamak maksadıyla kullanımına rastlanmaktadır.



Değiştirilemez bir token (NFT), her NFT'nin benzersiz bir dijital öğeyi temsil edebildiği ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyen, blok zinciri (blockchain) adı verilen bir dijital defterdeki bir veri birimidir. NFT'ler sanat, ses, video ve diğer yaratıcı çalışma biçimleri gibi dijital dosyaları temsil edebilir. Dijital dosyaların kendileri sonsuz bir şekilde yeniden üretilebilirken, onları temsil eden NFT'ler temel blok zincirlerinde izlenir ve alıcılara sahiplik kanıtı sağlar. Ethereum, Bitcoin Cash, Flow, vb. gibi yaygın blok zincirlerinin her birinin NFT kullanımlarını tanımlamak için kendi token standartları vardır.

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