Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 19 Ocak 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Dün yüzde 2 değer kaybeden kripto para piyasalarındaki düşüş devam ediyor.

Coingecko'da yer verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 2.7 değer kaybetti.

Saat 10.15 itibariyle piyasaların toplam büyüklüğü 2 trilyon 71 milyar dolara geriledi.

Bitcoin de aynı süre zarfında yüzde 2 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 41 bin 529 dolar seviyesine inerken piyasa hakimiyeti ise yüzde 37.96 oldu.

Ethereum hem BTC hem piyasanın üzerinde değer kaybı yaşadı. ETH'nin fiyatı yüzde 3.9 azalarak 3 bin 84 dolar seviyesine indi.

Ripple cephesinde de değer kaybı görüldü. XRP'nin fiyatı yüzde 3.6 azalarak 73 cent seviyelerine geldi.

Dogecoin geçen hafta elde ettiği kazancı geri vermiş duumda. DOGE'un fiyatı yüzde 4.6 azalarak 16 cent oldu.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

