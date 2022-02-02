Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 2 Şubat 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Haftaya yüzde 5'i aşkın yükselişle başlayan kripto paralarda son 24 saat sakin geçti.

Coingecko'da yer alan verilere göre kripto para piyasaları binde 4 yükselerek 1 trilyon 855 milyar dolara geldi.

Saat 08.15 itibariyle Bitcoin'de değişim görülmedi. BTC'nin fiyatı 38 bin 553 dolarda sabit kaldı.

Ethereum'daki değişim ise binde 9 oldu. Fiyatı artan ETH 2 bin 772 dolardan işlem görüyor.

Ripple'daki yükseliş de bindelik düzeyde oldu. XRP'nin fiyatı da binde 6 artarak 62 cent seviyelerine seyrediyor.

Dogecoin de piyasalara benzer bir yükseliş gösterdi. DOGE'un fiyatı binde 6 yükselişle 14 cent seviyelerinde kaldı.

AYLIK NFT SATIŞI 6 MİLYAR DOLARI AŞTI

NFT işlemlerinin çoğunun yapıldığı OpenSea'de işlem rekoru kırıldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Ocak 2022'de aylık satış 5 milyar doları aştı.

Bir önceki rekor Ağustos 2021'de yaşanmıştı. Söz konusu ayda 3.4 milyar dolarlık satış yapılmıştı.

Ocak ayındaki toplam satış ise 6 milyar doları aştı.

HİNDİSTAN GELİRLERE YÜZDE 30 VERGİ KOYDU

Komşusu Çin gibi kripto işlemleri zorlaştıran adımlar atan Hindistan'dan yeni bir adım geldi.

Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, dijital varlıklardan elde edilen gelirlerin vergilendirileceğini aktardı.

Bakanın açıklamasına göre vergi oranı yüzde 30 olacak. Hindistan ayrıca kendi dijital parasını basacak.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

