Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 21 Nisan BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Hafta sonu yaşanan düşüşün ardından yatay seyrini sürdüren Bitcoin, kripto para piyasalarında 55 bin 400 dolar seviyesinde el değiştiriyor.

Ethereum'da ise yüzde 9'luk artışla birlikte satış fiyatı 2 bin 300 dolar olarak işlem görüyor.

Dün 1,30 dolar bandında seyreden XRP, son 24 saatte yüzde 12.5 değerlenerek 1,42 dolar seviyesine çıktı.

DOGECOİN'DE SERT DÜŞÜŞ

Elon Musk'ın da destekçileri arasında yer alan Dogecoin, dünü zararla kapatan coin'ler arasında yer alıyor. Gece saatlerinde spot piyasada 0,27 dolar seviyesine kadar düşen Dogecoin, şu an 0,34 dolardan el değiştiriyor.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

