Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 25 Mart 2021 BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarındaki düşüş devam ediyor. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

ntv.com.tr 25.03.2021 - 08:11 | Son Güncelleme : 25.03.2021 - 08:13

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 25 Mart 2021 BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarında son 24 saatte yüzde 4'e yakın değer kaybı yaşandı. 

Dijital paraların piyasa büyüklüğü 1.63 trilyon dolara düştü. 

Bitcoin (BTC) 52.632 ABD dolar / 414 bin 414 Türk lirasından işlem görüyor. BTC'nin 24 saatlik değer kaybı yüzde 3.80 oldu. Son 7 gündeki değer kaybı ise yüzde 10.51. Ayrıca Bitcoin'nin hacim genişliği bu değer kaybıyla beraber 1 trilyon doların da altına geriledi. 

Piyasaların baskın bir diğer para birimi Ethereum da düşüş yaşıyor. ETH fiyatları yüzde 6'dan fazla değer kaybetti. Son bir haftalık değer kaybı yüzde 14'e yaklaşan ETH 1585 dolar / 12 bin 573 Türk lirasından alıcı bulunuyor. 

Ripple XRP de düşen bir diğer para birimi. Ripple yüzde 10'a yakın değer kaybederek 0.50 dolar cent / 4 liranın altını gördü. 

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