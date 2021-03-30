Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 30 Mart 2021 BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları son 24 saatte toparlanmaya girdi. Piyasalar yüzde 4 değer kazandı. Kripto para piyasalarının büyüküğü bir hafta sonra yeniden 1.8 trilyon doların üzerine çıktı.

En büyük hacme sahip bitcoin (BTC) de yüzde 'e yakın değer kazanarak 57 bin 700 dolar / 477 bin liranın üzerine çıktı. Bitcoin'in piyasa büyüklüğü de 1 trilyon 74 milyar dolara ulaştı.

Ethereum (ETH) ise yüzde 6'dan fazla değer kazandı. ETH'nin diyatı 1808 dolar / 14 bin 964 lira oldu.

Ripple (XRP) ise yükselişine devam etti. XRP'nin fiyatı yüzde 3'den fazla artarak 0.5788 dolar / 4.79 liraya ulaştı.

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