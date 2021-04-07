Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 7 Nisan 2021 BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları son 24 saatte hareketli anlar yaşadı. Ancak CoinGecko'da yer alan değerlere göre toplam piyasa hacmi 2 trilyon doların üzerine kalmayı başardı.

Bitcoin yüzde 2 değer kaybıyla 57 bin 550 dolar / 469 bin 477 TL seviyesine geriledi. Piyasa hacmi 1.1 trilyon doların altına indi.

Piyasaların ikinci büyük para birimi Ethereum (ETH) da yüzde 1.6'lık değer kaybı yaşayarak 2090 dolar / 17 bin 54 lira oldu.

SEC karşısında ilk zaferini kazanan XRP ise değerlenmeye devam etti ve 1.05 dolara / 8.55 liraya yükseldi.

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