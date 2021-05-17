Bitcoin neden düşüyor? (Elon Musk'tan açıklama)

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın sözleri kripto para piyasasına yön veriyor.



Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Musk'ın son açıklamaları nedeniyle Bitcoin önce geriledi, ardından yükseldi.

Bir kullanıcı "Bitcoin yatırımcıları, Tesla'nın elinde kalan BTC'leri sattığını görünce kendilerini tokatlayacak. Elon Musk'a yöneltilen nefret düşünüldüğünde, onunu suçlayamam" yorumunu yaptı.



Musk da bu paylaşıma "Aynen" cevabını verdi. Ancak Musk'ın bu cevabı, Tesla'nın elindeki BTC'leri sattığı yönünde algılandı. Bitcoin'in fiyatı düşmeye başladı. Sözlerinin yanlış anlaşıldığını gören Elon Musk yeni bir açıklama yaptı.



Musk, "Konuyu netleştirmek gerekirse Tesla, Bitcoinlerini satmadı" ifadelerini kullandı.



TESLA'NIN BİTCOİN YATIRIMLARI



Tesla, Şubat ayında 1.5 milyar dolarlık BTC satın almıştı. Şirketin ilk çeyrek raporlarında Tesla'nın elindeki BTC'nin yüzde 10'unu 272 milyon dolar karşılığında nakite çevirdiği görüldü. Tesla bu satışlardan 101 milyon dolar net kar elde etmişti.



Ancak daha sonra şirketten yeni satış ya da alım açıklaması gelmedi.