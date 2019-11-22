Bitcoin son 6 ayın en düşük seviyesinde

Çin'den gelen 'sıkı önlem' haberinin ardından Bitcoin, son 6 ayın en düşük seviyesine olan 6 bin 929 dolara düştü.

bitcoin.jpg

İlişkili Haberler

Dünyadaki Bitcoin ATM sayısı 6 bini aştı

Dünyadaki Bitcoin ATM sayısı 6 bini aştı

Marmaris'te milyonluk 'Bitcoin' vurgunu

Marmaris'te milyonluk 'Bitcoin' vurgunu

Sanal para birimi Bitcoin'in değeri, Çin Merkez Bankası olarak hizmet veren Çin Halk Bankası (PBoC) Şangay merkezinin, "Bitcoin ve kripto para alım satımına karşı sıkı önlem alacağını" duyurmasının ardından yüzde 9 düşerek 6 bin 929 dolara geriledi.

Çin Halk Bankası tarafından yapılan açıklamada, yatırımcılara blockchain teknolojisinin kripto para birimi ile karıştırmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Açıklamada, Bitcoin ve kripto para ihracı yoluyla alım satım ve finansmanın birçok risk içerdiğine işaret edildi.

Banka, kripto para işlemlerini izleme faaliyetlerini artıracağını da duyurdu.

Bitcoin'in değeri, gün içinde 6 bin 929 dolara gerileyerek mayıs ayından beri en düşük seviyesine ulaştı. 18 Mayıs’ta bitcoin 7 bin 134 dolara gerilemişti.

ARIZALANAN BİTCOİN ATM'Sİ PARA SAÇTI

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...