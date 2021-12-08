Bitcoin ve Solana (SOL) kaç dolar? Düşüş ne kadar sürecek?

Bitcoin (BTC) ve Solana (SOL), kripto para piyasasının geçen hafta genel bir düşüş yaşaması sonrasında pazartesi günü geri dönüşünü yaptı. Piyasanın beklentileri, Omicron adlı yeni corona virüs varyantının potansiyel etkisine ve Federal Rezerv'in para politikalarına bağlı olmaya devam ediyor.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken yeni çıkan HUH Token, önümüzdeki 12 ay boyunca en iyi 20 kripto para biriminden biri olma hedefleriyle 6 Aralık'taki lansmanla birlikte piyasaya sunuldu.



YENİ VARYANT BİTCOİN'DEKİ DÜŞÜŞÜ TETİKLEMİŞ OLABİLİR



Piyasa değerine göre lider kripto para birimi olan Bitcoin, pazar günü geç saatlerde 53.359 doların altından yüzde 7.3 artışla 57.300 dolar yakınında işlem görüyordu. Asya piyasa saatlerinde fiyatlar 58.270 doların üzerine ulaştı.



Alıcılar, Güney Afrika medyasının şimdiye kadar tedavi edilen Omicron hastalarının "çok hafif semptomlara" sahip olduğunu söylemesiyle pazartesi günü erken saatlerde piyasaya geri döndü.

Bitcoin ve risk varlıkları, genel olarak cuma günü, Güney Afrika'da ortaya çıktığı bildirilen aşıya dirençli bir Covid-19 varyantı haberinin ekonomik olarak daha ciddi kilitlenme olasılığını artırmasıyla düşmüştü. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Omicron varyasyonunu "önemli bir varyant" olarak sınıflandırdı.



Saatlik grafikte, Bitcoin'in geri dönüşü bir boğa bayrağı şeklini aldı. Bir kırılma muhtemelen toparlanmayı hızlandıracak ve muhtemelen 60.000 dolar seviyesinin yeniden testine neden olacak.



SOLANA'NIN FİYATI YÜZDE 16 DÜŞTÜ



Cuma günü Solana (SOL)’nın fiyatı yüzde 16 düştü. Öte yandan yatırımcılar hafta sonunu durumu gözden geçirmek için kullandılar ve boğaların fiyatı aylık pivotun üzerine 185 dolar olarak sürmesi nedeniyle Pazartesi günü SOL'a atladılar.

Gün içi, yükseliş 55 günlük Simple Moving Average'ın (SMA) 200 dolarda yeniden yakalanmasına neden oldu ve bu da 268 dolarda tüm zamanların yeni rekoruna doğru bir sıçrama tahtası olarak görülüyor.



Relative Strength Index (RSI), Cuma öncesi seviyelere gerileyerek sağlam ve önemli alım tarafı talebine işaret etti. SOL fiyatı 55 günlük basit hareketli ortalamayı 200 dolar olarak yeniden yakaladı ve 219.75 dolar seviyesini yükseliş için bir fırlatma rampası olarak kullanıyor. Bu önemli pivot, tarih boyunca hem desteğin hem de direnişin olağanüstü kanıtlarını göstererek, dikkate alınması gereken bir güç olarak ortaya çıkıyor.



HUH TOKEN GÖRÜCÜYE ÇIKTI



Bu arada, yeni gelişen kripto para haberlerinde HUH Token, popüler kripto borsaları PancakeSwap ve Uniswap'ta 6 Aralık'ta piyasaya sürüldü. Önümüzdeki birkaç yıl içinde HUH Token, piyasa değeri açısından en iyi yirmi kripto para biriminden biri olmayı hedeflediğini açıkladı.



HUH Token, sahiplerinin başka kişileri yönlendirebileceği ve bu kişilerin ilk satın alımının %10'unu ödül olarak alabileceği bir yönlendirme programı başlatıyor. Referans olabileceğiniz kişi sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Bu ödüller, sahibinin hangi borsayı kullandığına bağlı olarak Binance Coin (BNB) veya Ethereum (ETH) olarak ödenebiliyor.



Yasal Uyarı: Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir görüş olduğu bilinmeli ve bu şekilde değerlendirilmelidir.



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