Bitcoin'de kuantum tehdidi: Danışmandan uyarı

Bitwise danışmanı Jeff Park yaptığı paylaşımda, kuantum bilişimin Bitcoin için artık "biraz daha gerçek" bir tehdit haline geldiğini belirtti ve “Kuantum bilişim Bitcoin’in iklim değişikliği gibidir, bunu inkar eden bir sürü aptal var çünkü kavrayamıyorlar; anlayan bilim insanlarının ise toplumsal açıdan etkili çözümleri yok” ifadelerini kullandı.



Uzun süredir Bitcoin topluluğunda bu tehdit uzak bir olasılık olarak görülüyordu. Ancak son gelişmeler, hükümetlerin kuantum teknolojisine yönelik yatırımlarını hızlandırmasıyla bu tutumu değiştirebilir.



WASHINGTON'UN KUANTUM HAMLESİ

Wall Street Journal’ın haberine göre, ABD hükümeti artık Rigetti Computing, D-Wave Quantum ve IonQ gibi kuantum bilişim şirketlerinde doğrudan hisse almayı planlıyor. Bu, Washington’un sektöre sadece hibe değil, sermaye desteğiyle de dahil olacağı anlamına geliyor. Çin’in yılda yaklaşık 15 milyar dolar harcadığı kuantum yatırımları karşısında, ABD’nin geri kalmak istemediği yorumları yapılıyor.



KUANTUMA KARŞI ÖNLEMLER

Öte yandan, Bitcoin geliştiricisi Agustin Cruz bu yıl başında, olası kuantum saldırılarına karşı ağı korumak için yeni bir “hard fork” (sert çatallanma) önerisinde bulundu. Taslak BIP, Bitcoin’in mevcut imzalama sisteminden çıkarak, kuantuma dayanıklı “Dilithium” gibi yeni nesil dijital imza algoritmalarına geçmesini öngörüyor.