Bitcoin'e Tesla darbesi

Tesla, 2022'nin ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu duyurdu.

Açıklanan sonuçlarda, Tesla'nın sahip olduğu kripto paraların büyük çoğunluğunu satması dikkat çekti.

Elektrikli otomobil üreticisi, Bitcoin'lerinin yüzde 75'ini, 936 milyon dolar karşılığında nakde çevirdiğini duyurdu.

Bunun üzerine Bitcoin, 22 bin 500 dolar seviyesinin altına geriledi.

GELİRİ YÜZDE 42 ARTTI

Ayrıca mali tabloya göre; şirket gelirinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 42 artarak 16,9 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Tesla'nın bu dönemdeki net karı ise yüzde 62 yükselişle 2,6 milyar dolara çıktı.