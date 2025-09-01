Bitcoin’i benimseyen El Salvador alarmda: “Kuantum riski büyüyor”

El Salvador hükümeti, sahip olduğu geniş bitcoin rezervlerini olası kuantum saldırılarına karşı korumak amacıyla birden fazla dijital cüzdana bölme kararı aldı.



Orta Amerika ülkesi, 2021’de Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul etmişti ve şu anda yaklaşık 30 milyar TL değerinde Bitcoin’e sahip.



Ülkenin Bitcoin Ofisi, bu adımın “Bitcoin rezervlerinin güvenliğini ve uzun vadeli saklanmasını artırmaya yönelik stratejik bir girişim” olduğunu duyurdu.



"KUANTUM KIYAMETİ YAKLAŞIYOR"



Açıklamada, kuantum bilgisayarların teorik olarak Shor algoritması sayesinde açık-özel anahtar şifrelemeyi kırabileceği hatırlatıldı. Bu şifreleme yalnızca Bitcoin’in değil, bankacılık, e-posta ve iletişim sistemlerinin de temelinde yer alıyor.



Gelecekte geliştirilebilecek kuantum cihazlarının Bitcoin sistemlerinin özel anahtarlarını ele geçirip fonları işlem onaylanmadan önce yönlendirme ihtimalinden endişe ediliyor.



Ofisten yapılan açıklamada, “Fonların daha küçük miktarlara bölünmesi, olası bir kuantum saldırısının etkisini en aza indirir” dendi.



6 MİLYON BİTCOİN RİSK ALTINDA



Kuantum bilişim şirketi Project Eleven, gelecekte yaklaşık 6 milyon Bitcoin’in bu tür saldırılar nedeniyle risk altında kalabileceğini tahmin ediyor.



Kripto sektöründeki bazı isimler ise tehdidin abartıldığını düşünüyor. Yazılımsal önlemlerle sorunun çözülebileceğini savunanlar var.

Şirketi 629 bin Bitcoin bulunduran iş insanı Michael Saylor, CNBC’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:



“Çözüm donanım ve yazılım güncellemesi. Microsoft, Google veya ABD hükümeti nasıl güncelleme yapıyorsa, biz de Bitcoin yazılımını güncelleyeceğiz. Bitcoin evrende hack’lenmesi en zor şey; iletişim ve bankacılık sistemleri ondan katbekat daha zayıf.”

