Bitcoin'in kaynak kodu değişsin kampanyası

Kar amacı gütmeyen çevreci gruplar, Salı günü ‘Kodunu değiştir, İklimi değil’ adlı kampanya başlatarak Bitcoin’e çağrıda bulundu. Bitcoin üretiminin İsveç’ten daha fazla enerji tükettiğini ve sadece kodunu değiştirerek enerji tüketimini yüzde 99.9 oranında azaltacağını ileri sürdü.



Greenpeace ile Çevresel Çalışma Grubu ortaklığında başlatılan ‘Kodunu değiştir, İklimi değil’ adlı kampanyayla Bitcoin’e çağrıda bulunarak yazılım kodunu değiştirmesi istendi. Çevreci gruplar, Cambridge Üniversitesi verilerine dayanarak Bitcoin üretiminde tüketilen enerjinin İsveç’ten fazla olduğu belirtildi. Sadece yazılım kodunun değişmesiyle Bitcoin üretiminde yüzde 99.9 daha az enerji tüketileceği ifade edildi.

Greenpeace kampanyayı bir kripto protokolü olan Ripple'nın (XRP) kurucularından Chris Larsen'le birlikte yürütüyor. BTC'nin aksine XRP merkeziyetsiz değil ve bir sahipleri bulunuyor.

İki grup BTC'nin merkezindeki 30 ismin kararıyla kaynak kodun değiştirilebileceğini iddia ediyor.



GEZEGEN 2 DERECEDEN FAZLA ISINABİLİR



Kampanya çerçevesinde verilen bazı bilgilere göre; eğer Bitcoin yaygın olarak benimsenirse, Bitcoin üretmek için gerekli enerjinin ortaya çıkartacağı karbondioksit emisyonunun gezegeni 2 santigrat derece ısıtabileceği ileri sürüldü.



Kampanya açıklamasında “Bitcoin o kadar çok güç gerektiriyor ki 'madenciler' ABD kömür santrallerini satın almaya başladı” ifadelerini kullanarak Teksas’ta petrol endüstrisiyle anlaşmalar yapılmaya başlandığı vurgulandı. Bitcoin üretiminde sadece bir yazılım kodunun değiştirilmesiyle enerji kullanımının yüzde 99,9 oranında azalabileceği ifade edilerek Ethereum’un bu değişikliği yaptığı belirtildi.



PROOF-OF-WORK NEDİR?

Proof of Work ya da direkt Türkçe çevirisiyle "emek kanıtı" BTC'den çok uzun yıllar önce teknoloji dünyasında kullanılan bir terim ve korunma yöntemidir.

Sistemin geliştiricileri spam ve DDOS saldırılarından korunmayı hedefliyordu. Bitcoin ise bu sistemi bir cüzdan mantığına uyguladı. Kripto teknolojisinde yaygın olarak kullanılan bu sistem güvenliği artırırken, işlem maliyetini de yükseltiyor. Her bir işlem için cüzdandaki ilk kayıttan itibaren doğrulama gerekiyor.