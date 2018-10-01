Ekim 2017’de en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından sekizinci sırada yer alan ve 213 dolardan işlem gören Bitconnect’in kripto para birimi dolandırıcılığı projelerinden biri olduğunun ortaya çıkmasından sonra Twitter’da yayınlanan yeni yazışmalar ortaya çıktı

Yaklaşık bir yıl önce Bitconnect’in dolandırıcılık eylemlerini ortaya koyan Twitter hesabı “bbcponzi”, şirketin üst düzey yetkililerinden Glenn Arcaro, Tevon James ve Craig Grant arasında geçen bir Skype konuşmasının ekran görüntülerini yayınladı.

Söz konusu konuşmalarda üçlünün Ekim 2017’de Google ve Facebook üzerindeki reklamlara günlük bin dolar, Kasım’da ise Craig Grant’ın reklamlara günlük 3 bin dolar harcadığı yer alırken, reklamlar sayesinde şirketin sadece ABD’de haftada 10 milyon dolar kazandığı ortaya çıktı.

