Biyolog uyardı: "Ayna Yaşam" insanlığa felaket getirecek

Henüz var olmayan ama potansiyel etkileri yıkıcı olabilecek “Ayna yaşam” (mirror life) teknolojisi bilim dünyasında şimdiden endişe yarattı.

Ayna yaşam, bilinen tüm biyolojik yapıları tersine çeviren sentetik organizmalar anlamına geliyor. Dünya üzerindeki tüm canlılarda DNA sarmalı sağa, proteinler ise sola kıvrılıyor.

Ancak ayna yaşamda bu yapıların yönü tam tersi olacak.

"SON DERECE TEHLİKELİ SONUÇLARI OLABİLİR"

Uzmanlara göre bu durum, mevcut yaşamla etkileşime girdiğinde öngörülemeyen ve son derece tehlikeli sonuçlara yol açabilir.

Nobel ödüllü bilim insanlarının da imza attığı kapsamlı bir raporda, bu tür organizmaların patojen haline gelmesi durumunda insanlığı da kapsayan tüm canlı yaşamını tehdit edebileceği uyarısı yapıldı.

Haziran ayında Paris’te bir araya gelen 150’den fazla bilim insanı ve etikçi de bu riskleri tartıştı. Konferansta, ayna yaşamın bağışıklık sistemimiz tarafından tanınmama ihtimaline dikkat çekildi.

Böyle bir senaryoda, insanlar ve diğer canlılar bu organizmalara karşı savunmasız kalabilir, ekosistemler geri dönüşsüz şekilde zarar görebilir.

UZMANLARDAN UYARI

Teknolojinin hayata geçirilmesinin en az 10-30 yıl alacağı tahmin ediliyor. Ancak uzmanlar, “Pandora’nın kutusu” açılmadan harekete geçilmesi gerektiği görüşünde.

Öte yandan, ayna proteinlerin tıp alanında yeni ilaçların geliştirilmesinde umut verici olabileceği belirtiliyor.

Bu nedenle bilim insanları, yasaklamaların sentetik biyolojinin genel ilerlemesini engellemeden, yalnızca riskli araştırmaları durduracak şekilde dikkatle kurgulanması gerektiğini vurguluyor.