BizdeMevcut’tan esnaflara e-ticaret paketi

Online alışverişin hızlı ve kolay erişilebilir döngüsü tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının dijital kanallara kaymasına kapı aralarken, perakendeciler de satışlarını artırmak için e-ticarete rağbet ediyor.

Insider Intelligence’ın yayımladığı veriler 2022 itibarıyla dünya genelinde 9,1 milyon çevrimiçi perakendeci olduğuna işaret ederken, bunların dörtte birinden fazlası ABD’de yer alıyor. Ülkede 2021’de %19,6 olan küresel e-ticaretteki perakende satışlarının payının 2025’e kadar %24,5’e ulaşacağını öngörüyor.

Satışlarını artırmak için e-ticaretin yolunu tutan perakendeciler ise dijitalde görünür olmanın yollarını arıyor. Farklı sektörlerden mağaza sahiplerine reklamdan ürün satışına kadar birçok avantaj sunan online pazaryeri platformu BizdeMevcut.com.tr, esnaf ve perakendecilerin e-ticarete dahil olarak gelirlerini artırmasına yeşil ışık yakıyor.



ESNAF PERAKENDECİLERİN E-TİCARETTEKİ PAYİ YÜKSELİYOR



E-ticarete ilginin her geçen gün yükseldiğinin altını çizen BizdeMevcut CEO’su Mustafa Yakut, konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

“Her yıl onlarca esnaf perakendeci, internet üzerinden satış yapmaya başlıyor. Çünkü e-ticaret, gelişen teknolojiyle birlikte coğrafi sınırları ortadan kaldırarak mağaza sahipleri için birçok faydayı beraberinde getiriyor. Dijitaldeki satıcılar, geniş vitrinlere ihtiyaç duymadan tüketicilere geniş bir ürün yelpazesi sunma fırsatı yakalarken, dünyanın dört bir yanındaki alıcılara da ulaşabiliyor. Fakat tüketicilerin karşısında büyük bir satıcı havuzunun bulunması, satışçıların tüketicilerin karşısında daha görünür olmaları için dijitalin olanaklarını doğru kullanmalarını ve stratejilerine uygun bir online pazaryerini seçerek yol haritası oluşturmalarını zorunlu kılıyor.”



BizdeMevcut CEO’su Mustafa Yakut

DOĞRU E-TİCARET PLATFORMUNU SEÇMEK KRİTİKLEŞİYOR



Alışveriş platformlarının satıcılar için önemine dikkat çeken Mustafa Yakut, “Günümüzde satışları artırmanın yolu e-ticaretten geçerken, satıcıların da kendilerine en uygun platformu tercih ederek teknolojinin tüm olanaklarından yararlanmaları kritik bir önem arz ediyor. Türkiye’nin en büyük kişiye özel hediye sitelerinden BizdeMevcut.com.tr olarak, diğer alışveriş platformlarından ayrışarak kullanıcılarımıza birçok faydalı koşul yaratıyoruz. Mağaza sahiplerinin, Cimri.com, Akakçe ve Google’ın alışveriş reklamlarında ücretsiz yer almalarını sağlıyoruz. Bu sayede platformumuzdaki mağaza sahipleri dijitalde görünürlüğünü artırırken, alıcı kitlesini de büyütebiliyor” ifadelerini kullandı.



E-TİCARETTE ‘BİRLİKTE BÜYÜME’ DEVRİ



Online alışveriş sitelerinin satıcıların ticari ivmesini artırma misyonunu benimsemesi gerektiğini belirten BizdeMevcut CEO’su Mustafa Yakut, iş modellerine dair şu bilgileri paylaştı:



“Çok mağazalı bir alışveriş platformu olarak amaçlarımızın ilk sırasında esnaflarımızın ve perakendecilerimizin e-ticaret dünyasına atılarak dijitalin fırsatlarını değerlendirmelerini desteklemek yer alıyor. Bu yüzden ‘sadece ben değil, hep birlikte biz’ ilkesiyle hareket ediyor, perakende satışların e-ticaretteki artan payına katkıda bulunarak hep birlikte büyümeyi hedefliyoruz.”