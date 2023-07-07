Blizzard duyurdu: Diablo 4 yeni sezon güncellemesi yolda

Blizzard, Diablo 4'ün yeni güncellemesi olan "Season of the Malignant" hakkında bilgiler paylaştı.



Yeni sezon içeriği, yeni düşmanlar, güçler ve ilk sezon yolculuğu ile sezon bileti içeren bir görev dizisini sunacak.



CORMAND ADLI YENİ BİR KARAKTER GELİYOR



Oyuncular, Cormand adlı yeni bir karakterle olayların ardından Malignant'ın yayılmasını durdurmaya çalışacaklar.

Sezon, "Malignant Canavarları" adında genel bir tehdidi içerecek ve oyuncular bu tehlikeli canavarları yenmek için yeni Malignant güçlerini kullanabilecekler.

YENİ BOSS'LAR, EFSANEVİ EŞYALAR OYUNA EKLENECEK



Ayrıca, yeni boss canavarları ve efsanevi eşyalar oyuna eklenecek.

Oyuncular, sezon diyarlarına atlayabilecek ve yeni bir karakteri 1. seviyeden başlatabilecekler.



Yeni "Season Journey" ise ödüller kazanmak için tamamlanabilecek bir dizi hedef sunacak.



Blizzard, Diablo 4'ün gelecek yıllarda genişlemeye devam edeceğini ve Season of the Malignant güncellemesinin yanı sıra daha fazla genişleme paketi ve yol haritasının da olacağını açıkladı.



DIABLO 4 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN?



Güncelleme 18 Temmuz'da yayınlanacak ve oyuna yeni eşyalar ve denge değişiklikleri getirecek.