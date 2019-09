Blokzincir çalışmalarına hız kesmeden devam eden Türkiye, çok önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kamu ve özel sektörden profesyoneller, akademisyenler ve araştırmacıların blokzincir teknolojisindeki gelişmeleri değerlendirmek için bir araya geleceği 2. Ulusal Blokzincir Çalıştayı 25-26 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Birincisi Ankara’da düzenlenen çalıştayın ikinci ayağında tema “Blokzincirde Dijital Kimlik” olarak belirlenirken; katılımcılar organizasyonda blokzincir teknolojisinin bireylerin hayatlarına olan etkilerini tartışacak.



Bitci.com'un Kurucusu Burak Çağdaş Çağlar

YERLİ DİJİTAL PARA KALKINMA PLANI’NA GİRDİ



Söz konusu etkinliğe Gümüş Sponsor olarak destek verdiklerini belirten Bitci.com'un Kurucusu Burak Çağdaş Çağlar; Merkez Bankası, Borsa İstanbul ve Takas İstanbul gibi konunun önde gelen paydaşlarını bir araya getirecek bu organizasyonun Türkiye ekonomisi için de büyük öneme sahip olduğunun altını çizerken, “Blokzincir bugün tartışmasız dünyanın en güvenli sistemi.

Bu anlamda Blokzincir aslında dünya ekonomisinin de geleceği. Bunu dünyada bugün görmeyi başaran çok sayıda ülke var ve bu ülkelerde blokzinciri kilit sektörlere entegre etme anlamında yoğun uğraşlar veriyor; bunun için de yasal altyapılarını düzenliyor. Aslında Türkiye’de de olması gereken bu. 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı'nda blokchain tabanlı dijital bir merkez bankası parasına yer verilmesi, ülkemizin kripto paralar konusunda hızlı bir gelişime hazır olduğunu gösteriyor. Ülke olarak müthiş bir potansiyelimiz var ve Türkiye’nin blokzincir teknolojisinde oyun kurucu ülkelerden biri olması için de böyle vizyon belgeleri çok önemli” dedi.



HER TÜRLÜ KATKIYI VERMEYE HAZIRIZ



Toplumdaki finansal okuryazarlık düzeyinin artırılmasının bu teknolojinin yaygınlaşmasında son derece önemli olduğunu ifade eden Burak Çağdaş Çağlar, “Bugün kripto para yatırımcılarının bile birçoğu blokzincir teknolojisinin işleyişine hâkim değil. Biz bu alandaki bilinirliği artırırsak; önemli finansal kuruluşları da burada oyunun içine çekebilirsek Türkiye’nin bu alanda yeni bir başarı hikayesi yazabileceğine inanıyorum. Biz de Bitci.com olarak bu yolculukta ülkemizin yanındayız ve bu yolculuğa elimizden gelen her türlü katkıyı sunmaya hazırız” şeklinde konuştu.



HER SEKTÖRDE KULLANILABİLİR



Kripto paraların dünyadaki kullanım alanlarının her geçen gün geliştiğini de sözlerine ekleyen Burak Çağdaş Çağlar şöyle devam etti: “Burada en önemli konu regülasyonlar. Ülkeler bunları geliştirdiği ve yasal sınırları çizdiği sürece kripto paraların da kullanım alanları genişlemeye devam edecek. Genel olarak baktığımızda kripto paraların kullanım alanını kısıtlayan herhangi bir durum yok. Yani aslında bu paralar her sektörde kullanılabilir. Gerek güvenlik gerekse işlem hızı olarak baktığımızda blokzincir gelecekteki ödeme sistemleri teknolojilerinin tamamına hayat verecek bir altyapı sunuyor. Uzun vadede tahminimiz Bitcoin’in devletlerin ve merkez bankalarının rezerv parası olacağı ama gündelik hayatta Bitcoin değil, alt koinler kullanılacak. Yani günlük hayatta belli noktalarda TL yerine, ülke olarak çıkaracağımız dijital parayı kullanıyor olacağız. Yerli kripto paralar kesinlikle hayatımızın bir parçası olacaklar. Bizim de Bitci.com olarak bu konuda çalışmalarımız var. Kendi koinini yapmak isteyen şirket ve kuruluşlara bu konuda danışmalık ve teknik destek verebiliyoruz. Dünyadaki blokzincir geliştirme ve adaptasyon ağının bir parçası olmak adına yapılan yeniliklerin ülke bazında gerisinde kalmamamız çok önemli.”



Çağlar, Bitci.com ve KriptoArena platformlarıyla organizasyonda yer alacaklarını da belirtti. Kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği kriptoarena.com web sitesini, kullanıcılara en iyi haberleri ve analizleri sunan bir dijital platform olarak tasarladıklarını da sözlerine ekleyen Burak Çağdaş Çağlar, organizasyonla ilgili detaylı haberlerin de yine Kripto Arena’dan takip edilebileceğini ifade etti.



