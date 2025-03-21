Bluesky, yönlendirme trafiğinin takibini kolaylaştırıyor

YENİ YÖNLENDİRME MEKANİZMASI



Bluesky’nin sunduğu bu özellik, platformdaki bağlantıların kısa bir süre için "go.bsky.app" alt alan adı üzerinden yönlendirilmesi esasına dayanıyor. Bu yöntem, yayıncıların analiz araçlarının bağlantı trafiğini Bluesky kaynaklı olarak tanımlamasını sağlıyor. Bu sayede, içerik paylaşımının etkileşimden web trafiğine nasıl dönüştüğünü ölçmek daha kolay hale geliyor. Şirket, özellikle haber yayıncılarının ve medya kuruluşlarının faydalanabileceği bir çözüm sunuyor.



TRAFİĞİ X'İN 4.5 KATI



Bluesky'nin bu yeni özelliği, Threads ve X (eski adıyla Twitter) gibi platformlarla olan rekabette öne çıkmasını sağlayabilir. Bluesky'ye göre, yönlendirme trafiği rakiplerinden oldukça fazla. Yayıncıların geri bildirimlerine göre, Bluesky'dan gelen trafik Threads'e göre üç kat, X'e göre ise dört buçuk kat daha fazla. Bu durum, platformun haber paylaşımı ve erişimi konusunda güçlü bir alternatif haline geldiğini gösteriyor.



ABD’nin önemli medya kuruluşlarından The Boston Globe, Kasım 2024’te yayınladığı raporda, sosyal medya platformları arasında en çok Bluesky’dan trafik aldığını açıklamıştı. Rapora göre Bluesky’dan gelen direkt yönlendirme sayısı X’in 4 katı, Threads’in ise 3 katı kadardı. New York Times, Guardian gibi dev isimler de geçtiğimiz yıl Bluesky’ın en yüksek etkileşim aldıkları sosyal medya platformu olduğunu doğrulamıştı.



Bluesky COO’su Rose Wang, yönlendirilmiş trafikte öne çıkmalarını “linkli paylaşımları geri plana atan bir algoritma kullanmamalarına” bağladı. Wang’e göre Threads ve X, kullanıcıların kendi platformlarında daha fazla kalmalarını sağlamak için web sitesi trafiğine yönelik paylaşımlar yapan hesapları ‘cezalandırıyor.’



YAYINCI KURUMLAR İÇİN DEĞERLİ ANALİZLER



Bluesky’ın yeni yönlendirme analiz sistemi sayesinde içerik üreticileri ve medya kuruluşlarının aldıkları beğeni, yeniden paylaşım ve diğer etkileşimlerin gerçek trafiğe dönüşümü daha iyi anlaşılabiliyor. Bu dönüşüm verisi, yayıncıların ve kullanıcıların daha etkili bir sosyal medya stratejisi belirlemelerine yardımcı oluyor.



Bluesky, bu özelliği geliştirerek platformun hem içerik üreticiler hem de son kullanıcılar açısından daha işlevsel bir deneyim sunmasını amaçlıyor. Yeni güncelleme, platformun yayıncılar için daha cazip hale gelmesini sağlarken, kullanıcıların içerikleri daha geniş bir kitleye ulaştırma potansiyelini artırıyor.