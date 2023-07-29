Bluesky'a yeni özellik: "Algoritmik" ana sayfa akışı ekleniyor

Şu anda piyasada bulunan pek çok Twitter ikamesinden biri olan Bluesky, kullanıcıların akıştaki yeni içerikleri keşfetme yönteminde bir değişiklik yapıyor.



Daha önce Bluesky uygulaması, "What's Hot" adını verdiği bir akışta popüler gönderilere yer veriyordu.



Bu özellik Kullanıcılarının içeriklerine daha fazla dikkat çekeceği ve potansiyel olarak onlara daha fazla takipçi kazandırması için bulunan bir özellikti.

ALGORİTMİK VE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ BİR KEŞFET



Şimdi ise bu akışın, yerini trend içeriklerden daha fazlasını içeren algoritmik ve kişiselleştirilmiş bir "Keşfet" akışına bırakacağı kaydedildi.



Şirketin açıklamasına göre, yeni "Keşfet" akışının ilk versiyonu, takip ettiğiniz hesaplardan gelen gönderiler ve "sosyal grafiğinize yakın" hesaplardan gelen gönderilerle trend içeriğin karıştırılacağı belirtildi.



Bu tür bir öneri sistemi yeni değil. Aslında, Twitter'ın (artık X) Sizin İçin zaman akışı, TikTok'un Sizin İçin sayfası, Instagram Keşfet sayfası veya Facebook'un yenilenen Haber Kaynağı gibi diğer sosyal ağlar tarafından kullanılan algoritmik akışlara benziyor.



Bu özelliğin amacının kullanıcıların ilgi alanlarına odaklanan ve daha geniş algoritmadan gelen gönderilerin birleşiminin her bir kullanıcı için benzersiz bir şekilde ilgi çekici bir akış oluşturması olduğu belirtildi.



Meta'nın Twitter klonu alanına girişi olan Threads de algoritmik bir akışla başladı ve daha yakın zamanda talep gören ters kronolojik zaman çizelgesini ekledi.

DAHA İLGİ ÇEKİCİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR



Yapılan araştırmalara göre bu tür bir ana sayfa akışına yönelmenin nedeninin daha ilgi çekici olmasına bağlandığı kaydedildi.

TAKİP EDİLENLER AKIŞINDA DAHA AZ ZAMAN GEÇİRİLİYOR



"Takip Edilenler" ana sayfa akışına sahip olan kullanıcıların, "Facebook ve Instagram'da önemli olçüde daha az zaman geçirdiği tespit edildi.



"Algoritmik" akışlar baz alındığında ise kullanıcıların harcadığı zaman ve etkileşimde artış görüldüğü belirtildi.



Kullanıcılar ne kadar "Takip Edilenler" akışı talep etse de, günümüzün sosyal platformlarında algoritmik akışta daha fazla zaman geçirildiği belirtildi.

HER İKİ SEÇENEKTE YER ALIYOR



Öte yandan Bluesky platformunda hem algoritmik akışın hem de takip edilenler akışının bulunduğu kaydedildi.



Bir Bluesky blog yazısında "Yeni olan şey, algoritmik seçime odaklanmamızdır. beğenmediğiniz ana sayfa akışını kaldırmanıza ve ilgi alanlarınıza daha uygun yeni akışı keşfetmenize ve yüklemenize olanak tanır. Yeni Keşfet akışımızı beğenmezseniz, onu kaldırabilir ve başka bir özel akışla değiştirebilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

BLUESKY NE ZAMAN HERKES İÇİN KULLANILABİLECEK?



Bluesky henüz herkes için erişime açılmış değil ve yalnızca davetiye kodu ile kayıt olunabiliyor.



Platform 1 milyon kullanıcıya ulaşsa da aktif olarak 400 bin kullanıcıya sahip.



Bluesky'ın herkes için erişime ne zaman açılacağı ise bilinmiyor.