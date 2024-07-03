BM Genel Kurulu, Çin'in yapay zeka önerisini kabul etti

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Çin'in BM Temsilcisi Fu Cong'un önerdiği taslağı kabul ederek yapay zeka kapasitesinin geliştirilmesi için uluslararası işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

BM Genel Kurulu, Çin'in yapay zeka önerisini kabul etti

BM Genel Kurulu, yapay zeka kapasitesinin geliştirilmesi konusunda uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi ve açık, adil ve ayrımcı olmayan bir iş ortamının savunulması amacıyla Çin tarafından önerilen bir kararı kabul etti.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, yapay zeka teknolojisinin küresel olarak hızla geliştiğini, ancak özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki çoğu insanın henüz buna gerçek anlamda erişemediğini veya bundan faydalanamadığını söyledi.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Yapay zeka teknolojisinin eşit şekilde geliştirilmesi ve kullanılması ve faydalarının paylaşılması için yapay zeka konusunda uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

140'TAN FAZLA ÜLKE DESTEK VERDİ

Karar tasarısına, ABD'nin de aralarında bulunduğu 140'tan fazla ülke destek verdi.

ABD VE ÇİN'DEN ZİRVESİ

"ABD'nin tüm bu süreçte oynadığı olumlu rolü çok takdir ediyoruz. Çin, yapay zeka konusunda ABD ile birlikte çalışmaya hazırdır." diyen Fu, kararın kabul edilmesinin ardından Çin ve ABD'den üst düzey yetkililerin yapay zeka konusunda görüşmelerde bulunduğunu da sözlerine ekledi.

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