BM Genel Kurulu öncesinde kritik operasyon: Gizli servis yüzlerce cihaz ele geçirdi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için dünya liderleri New York’a gelirken, ABD Gizli Servisi ve New York Polisi (NYPD) kritik bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdi. Federal yetkililer, telekomünikasyon sistemlerini felce uğratabilecek ve anonim tehditler için kullanılabilecek yüzlerce cihazı ortaya çıkardı.

100 BİNİ AŞKIN SİM KART YAKALANDI

Açıklamaya göre, 300’den fazla SIM kart sunucusu ve 100 bini aşkın SIM kart ele geçirildi. Bu cihazların, üst düzey ABD hükümet yetkililerine yönelik anonim tehditlerde ve daha geniş telekom saldırılarında kullanılabileceği belirtildi.



Gizli Servis, söz konusu cihazların özellikle BM Genel Kurulu’nun yapıldığı bölgenin 35 mil çevresinde yoğunlaştığını ve zamanlama ile konumun “önemli bir risk” oluşturduğunu vurguladı.

"TEHDİDİN BÜYÜKLÜĞÜ HAFİFE ALINAMAZ"

Gizli Servis Direktörü Sean Curran, “Ülkemizin telekomünikasyonuna yönelik bu tehdidin büyüklüğü hafife alınamaz. Bu operasyon, potansiyel tehdit aktörlerine açık bir mesajdır: Koruma görevimiz gereği her türlü saldırı girişimi anında araştırılır, takip edilir ve ortadan kaldırılır” dedi.



Olayın, bu yılın başlarında Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio adına sahte hesaplarla yapılan kimlik sahtekarlıklarıyla bağlantılı olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.