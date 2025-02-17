Böcek robot sürüleri geliyor: 17 dakika havada kalıyor, polinasyonu taklit edebiliyor
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), doğanın polinasyon sürecine yardımcı olmak amacıyla arı büyüklüğünde drone’lar geliştiriyor. Bu yenilikçi robotlar, arıların doğal polinasyon yeteneklerini taklit ederek yapay tozlaşmaya yardımcı olmayı ve tarımda verimliliği artırmayı hedefliyor.
Yeni tasarlanan bu minik drone'lar, arıların hareketlerini ve polinasyon sürecini taklit edebilen kanatlara sahip. Bir gramdan daha hafif olan “böcek drone'lar” önceki versiyonlarına göre 100 kat daha uzun süre uçabiliyor. Ayrıca karmaşık yolları hızlı bir şekilde takip edebiliyor ve verimli polinasyon sağlayabiliyor.
Önemli geliştirmeler yapıldı
MIT araştırmacılarına göre yeni geliştirilen minyatür robotlar 17 dakika havada kalabiliyor. Uçuş süresi ve dayanıklılığı artırmak için robotun kanatlarına nanotüp elektrotlar ve elastomerlerden yapılan yapay kaslar eklendi. Geçmiş versiyonlardaki sekiz kanatlı tasarımın yerini de artık daha verimli çalışan dört kanatlı düzen aldı.
Mini-Robot sürüleri mümkün
Araştırmacılar, robot böceklerin gelecekte sürüler halinde beraber çalışabileceklerini umuyor. Hayal edilen gelişmeler gerçekleşirse bu sürüler, büyük tarlaların, iç mekan çiftliklerinin ve seraların polinasyonunu koordine etmek için kullanılabilecek.
Uzmanlara göre sürüler halinde çalışabilecek “robot arılar” tarımda çevreye zarar vermeden verimliliği artırmak için önemli bir adım olabilir.
Farklı kullanım alanlarına da uygun
Uçabilen minik robotların polinasyon dışında başka kullanımları olması da bekleniyor. Bunların başında da insansız hava araçlarının ulaşamadığı, dar alanları denetlemek geliyor. Robotlar, üzerine yerleştirilen mikro kameralar yardımıyla, dar çatlaklar veya deliklerden geçilmesi gereken noktaların izlenebilmesini sağlayabilir.
Doğal tozlaşmaya alternatif gerekli mi?
Biyolojik Çeşitlilik Merkezi’ne göre kelebeklerden arılara, kuşlara kadar doğal polinatörlerin sayısı her geçen yıl azalıyor. Bunun başlıca nedeni olarak pestisit (Tarım ilacı) kullanımı ve kentsel genişlemeler gösteriliyor.
Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin değerlendirmelerine göre 187 arı türü, nesli tükenme tehlikesi altında. Bu durum, arıların sağladığı ekosistem hizmetlerinden yararlanan bitkileri ve dolaylı olarak insanları da etkiliyor. Kentleşme ve iklim değişikliklerinin hızla devam ettiği günümüzde, doğal polinasyona bir alternatif veya yardımcı geliştirmenin çok önemli olduğu sektör uzmanları tarafından vurgulanıyor.
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