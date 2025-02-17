Böcek robot sürüleri geliyor: 17 dakika havada kalıyor, polinasyonu taklit edebiliyor

Yeni tasarlanan bu minik drone'lar, arıların hareketlerini ve polinasyon sürecini taklit edebilen kanatlara sahip. Bir gramdan daha hafif olan “böcek drone'lar” önceki versiyonlarına göre 100 kat daha uzun süre uçabiliyor. Ayrıca karmaşık yolları hızlı bir şekilde takip edebiliyor ve verimli polinasyon sağlayabiliyor.



Önemli geliştirmeler yapıldı



MIT araştırmacılarına göre yeni geliştirilen minyatür robotlar 17 dakika havada kalabiliyor. Uçuş süresi ve dayanıklılığı artırmak için robotun kanatlarına nanotüp elektrotlar ve elastomerlerden yapılan yapay kaslar eklendi. Geçmiş versiyonlardaki sekiz kanatlı tasarımın yerini de artık daha verimli çalışan dört kanatlı düzen aldı.



Mini-Robot sürüleri mümkün



Araştırmacılar, robot böceklerin gelecekte sürüler halinde beraber çalışabileceklerini umuyor. Hayal edilen gelişmeler gerçekleşirse bu sürüler, büyük tarlaların, iç mekan çiftliklerinin ve seraların polinasyonunu koordine etmek için kullanılabilecek.



Uzmanlara göre sürüler halinde çalışabilecek “robot arılar” tarımda çevreye zarar vermeden verimliliği artırmak için önemli bir adım olabilir.

