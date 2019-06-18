Boeing, Paris Air Show’da açıkladığı Boeing Piyasa Görünümü’nde (BMO) havacılık, uzay ve savunma sektörlerinin 2028 yılına kadar, 8.7 trilyon dolarlık bir pazar hacmine sahip olacağını öngördüğünü açıkladı.

Boeing ayrıca ticari hava yolculuğu, savunma, uzay ve hizmet pazarında talep artışı beklendiğini ve 20 yıllık ticari görünümde, 44 bin 40 yeni uçak ve satış sonrası hizmetlere olan taleple güç bulan 16 trilyon dolar değerinde bir pazar öngörüldüğünü duyurdu.

Boeing Piyasa Görünümü’nde, havayolu şirketlerinin eskiyen uçaklarını daha etkin, yakıt tasarruflu modellerle değiştirmesinin yanı sıra yerleşik ve gelişmekte olan pazarlarda istikrarlı bir şekilde artan hava yolculuğu doğrultusunda filoların genişlemesiyle birlikte 2028 yılına kadar ticari uçaklara yönelik 3.1 trilyon dolar değerinde bir talep olacağını tahmin edildi.