Boeing astronotları uzayda mahsur! Dönüşleri gelecek yıla kalabilir

Boeing mekiğinin arızalanması sonucu uzay istasyonunda mahsur kalan iki NASA astronotunun dönüşü, SpaceX'in gelecek yıl şubat ayında düzenlenecek seferine kadar ertelenebilir. Uzay istasyonunda 8 gün kalması planlanan astronotlar, ağustos sonunda neredeyse üç ay boyunca uzayda mahsur kalmış olacak.

Boeing astronotları uzayda mahsur! Dönüşleri gelecek yıla kalabilir

NASA yetkililerince basın toplantısında yapılan açıklamaya göre, istasyonunda mahsur kalan Starliner ekibinden Butch Wilmore ve Suni Williams'ın Dünya'ya dönüşü için SpaceX'in mekiği kullanılabilir.

Yetkililer, Starliner mekiğindeki sorunun sanılandan daha karmaşık olduğunu belirtti. 

Starliner mekiğindeki sorunun giderilmesini bekleme seçeneği dışında, SpaceX'in Şubat 2025'teki seferinde 4 astronot yerine iki koltuğun boş olarak gönderilip Wilmore ile Williams'ın bu mekikle getirilmesi ihtimali değerlendiriliyor.

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"HER İKİ YOLU DA SEÇEBİLİRİZ"

NASA'nın operasyonları misyonu yöneticilerinden Ken Bowersox, SpaceX'in gelecek yıl şubattaki seferinin de bir seçenek olarak değerlendirildiğine işaret ederek, "Her iki yolu da seçebiliriz. Makul insanlar her iki seçeneği de değerlendirebilir" ifadesini kullandı.

Bowersox, konuyla ilgili kesin kararın yakın zamanda alınacağını sözlerine ekledi.

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AYRI BİR SPACEX MEKİĞİ GÖNDERİLMEYECEK

Basın toplantısında ayrıca, planlanan seferler dışında ayrı bir SpaceX mekiği gönderme gibi bir seçenek üzerinde durulmadığı aktarıldı.

'den ise yaşanan ertelemelere rağmen Starliner'ın sorununun çözüleceğine dair "inancın tam olduğu" açıklaması yapıldı.

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NE OLMUŞTU?

, iki ertelemenin ardından haziranın ilk haftasında iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.

Helyum sızıntısı tespit edilen Starliner mekiğinde yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bir türlü bulunamamış ve Dünya'ya dönüşü dört kez ertelenmişti.

istasyonunda bir hafta geçirmeleri planlanan NASA astronotlarının dönüş tarihi ve nasıl dönecekleri konusunda henüz bir netlik yok.

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