Boeing astronotları uzayda mahsur! Dönüşleri gelecek yıla kalabilir

"HER İKİ YOLU DA SEÇEBİLİRİZ"



NASA'nın uzay operasyonları misyonu yöneticilerinden Ken Bowersox, SpaceX'in gelecek yıl şubattaki seferinin de bir seçenek olarak değerlendirildiğine işaret ederek, "Her iki yolu da seçebiliriz. Makul insanlar her iki seçeneği de değerlendirebilir" ifadesini kullandı.



Bowersox, konuyla ilgili kesin kararın yakın zamanda alınacağını sözlerine ekledi.