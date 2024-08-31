Boeing Starliner, önümüzdeki hafta Dünya'ya dönecek

ABD merkezli havacılık devi Boeing'in Starliner uzay aracı halen Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) kenetli durumda.



NASA, Boeing'in Starliner mekiğini uzayda mahsur kalan astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams olmadan Dünya'ya geri göndereceğini duyurdu.



Starliner, bir gecikme veya aksaklık olmazsa 6 Eylül tarihinde istasyondan ayrılarak Dünya’ya geri getirilecek.

ASTRONOTLARI SPACEX GETİRECEK



NASA, mahsur kalan astronotların önümüzdeki şubat ayında SpaceX tarafından geriye getirileceğini duyurmuştu.

Astronotların, NASA'nın SpaceX Crew-9 görevine atanan diğer iki mürettebat üyesiyle birlikte bir Dragon uzay aracıyla eve dönmeleri bekleniyor.



Yaşananlar hakkında geçtiğimiz ay bir açıklama yapmak zorunda kalan NASA, astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams’ın söylenenin aksine uzayda mahsur kalmadığını belirtmişti.

ELON MUSK'TAN SERT ELEŞTİRİ



Geçtiğimiz ay SpaceX CEO’su Elon Musk’ın açıklaması da gündem olmuştu. Musk sosyal medya platformu X'teki hesabından, “Boeing bir astronot kapsülü geliştirmek için 4,2 milyar dolar, SpaceX ise sadece 2,6 milyar dolar aldı. Buna rağmen SpaceX kendi kapsülünü tam 4 yıl daha erken bitirdi. Dragon 2’nin mürettebat kapsülü tasarımının Dragon 1 ile neredeyse hiçbir ortak yönü olmadığını da unutmayın. Boeing’de teknik anlamda yetersiz olan çok fazla yönetici var” eleştirisinde bulunmuştu.