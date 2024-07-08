Boeing suçlamaları kabul edecek: 243 milyon dolarlık ceza kapıda

Adalet Bakanlığı yetkilisi, Boeing'in ölümcül 737 MAX kazalarıyla ilgili ABD soruşturmasında suçunu kabul edeceğini söyledi.

ABD'de Bir hükümet yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre Boeing, Adalet Bakanlığı'nın iki ölümcül 737 MAX kazasıyla bağlantılı soruşturmasını çözmek için bir dolandırıcılık komplosu suçunu kabul etti.

Anlaşmanın kabul edilmesi, Boeing'in cezai bir yargılamadan kurtulmasını sağlayacak.

Federal bir yargıcın onayını gerektiren savunma, uçak üreticisini hüküm giymiş bir suçlu olarak damgalayacak.

243 MİLYON DOLAR CEZA

Bir Adalet Bakanlığı yetkilisi, Boeing'in ayrıca 243,6 milyon dolar ceza ödeyeceğini söyledi.

Üzerinde anlaşmaya varılan ceza Boeing'in ölümcül kazalarla ilgili 243.6 milyon dolarlık ikinci cezası olacak ve bu da tüm cezayı izin verilen azami seviyeye çıkaracak.

Şirket bu cezayı daha önce 2021'deki 2.5 milyar dolarlık uzlaşmanın bir parçası olarak ödemişti.

346 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞTU

Boeing, 2018 ve 2019'da beş aylık bir süre içinde Endonezya ile Etiypoya'da 346 kişinin ölümüne neden olan bir 737 MAX kazasıyla ilgili suçlanıyordu.

Havacılık devi, Adalet Bakanlığı'nın Mayıs ayında şirketin ölümcül kazalarla ilgili 2021 anlaşmasını ihlal ettiğini tespit etmesinin ardından cezai kovuşturmaya maruz kaldı.

Adalet Bakanlığı 30 Haziran'da Boeing'e bir savunma anlaşması teklif etti ve şirkete anlaşmayı kabul etmesi ya da ölümcül kazalarla bağlantılı kilit bir yazılım özelliğiyle bağlantılı olarak Federal Havacılık İdaresi'ni dolandırmak için komplo kurmak suçlamasıyla yargılanması için hafta sonuna kadar süre verdi.

YANLIŞ BEYAN VERDİĞİNİ KABUL ETTİ

Boeing, MAX'te kullanılan önemli bir yazılım özelliğini düşük hızlarda çalışacak şekilde genişlettiği konusunda Federal Havacılık İdaresi'ne (FAA) bilerek yanlış beyanda bulunmaktan suçlu olduğunu kabul ediyor.

Yeni yazılım, pilotlar için daha az yoğun eğitim gerektirerek Boeing'e para tasarrufu sağladı.

Manevra Karakteristikleri Artırma Sistemi (MCAS), belirli koşullarda uçağın burnunu otomatik olarak aşağı itmek için tasarlanmış bir yazılım özelliğidir.

FAA'nın uçağı 20 ay boyunca yere indirmesine yol açan iki kazayla bağlantılıydı, Boeing'e 20 milyar dolara mal olan bir eylemdi ve hükümet Kasım 2020'de kaldırdı.

Yetkili, anlaşmanın bir parçası olarak Boeing'in yönetim kurulunun MAX kazalarında ölenlerin yakınlarıyla görüşeceğini söyledi.

ÇÖZÜM ŞARTLARINDA ANLAŞMAYA VARILDIĞINI AÇIKLADI

Öte yandan Boeing, Adalet Bakanlığı ile çözüm şartlarında prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

İki MAX kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerinden bazılarının avukatları anlaşmaya karşı çıkma haklarını kullanacaklarını söyledi.



Avukatlar ayrı bir mahkeme dosyasında "Aileler Boeing ile yapılan savunma anlaşmasının Boeing'e diğer ceza sanıklarının asla alamayacağı tavizler verdiğini ve Boeing'i 346 kişinin ölümünden sorumlu tutmadığını iddia etmek niyetindeler." dedi.

Adalet Bakanlığı dosyasında anlaşmanın herhangi bir yöneticiyi korumadığı, ancak zamanaşımı nedeniyle bireylere yönelik suçlamaların olası görülmediği belirtildi.

Boeing'in eski bir baş teknik pilotu Boeing dolandırıcılık anlaşmasıyla bağlantılı olarak suçlanmış ancak 2022 yılında jüri tarafından beraat ettirilmişti.