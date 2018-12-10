Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Boeing’i gezerken 747’lerin yanına gittiğinizde hemen sizi götürürler ‘iniş takım kapağı Türkiye’de yapılmıştır’ derler. Güzel parça ama artık iniş takım kapağı, irtifa dümeni… Bunların çok ötesine geçmemiz lazım diye düşünüyorum, çıtayı yükseltmeliyiz. Bu ülkedeki kabiliyeti gördükçe de yükseleceğine inanıyorum. Boeing Türkiye Mühendislik ve Teknoloji Merkezi bence bunun bir işareti." dedi.



Boeing, Türkiye'deki ilk mühendislik ve teknoloji merkezini açtı. Savunma Sanayii Başkanı Demir, Boeing Türkiye Milli Havacılık Planı kapsamında İstanbul’da gerçekleştirilen Boeing Teknoloji Günü ve Boeing Türkiye Mühendislik ve Teknoloji Merkezi açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türk savunma sanayisinin, Boeing’le Barış Kartalı Projesi kapsamında yakınlaştığını, sağlanan yakın temasın yıllar boyunca sürdüğünü ifade etti.



Boeing ile Türkiye arasındaki iş birliğinin şu anda yoğun olarak teslimatları süren CH-47 Chinook ağır nakliye helikopterle devam ettiğini bildiren Demir, Türkiye’nin Boeing’in üretim süreçlerinde daha geniş bir yelpazeyle yer almak istediğini söyledi.



Demir, devamla şunları kaydetti:



"Boeing, Türkiye’de gerek Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’ye (TUSAŞ/TAI) gerek diğer şirketlerimize belirli işleri veregelmiştir ama Türkiye sadece Boeing’in belli parçalarını imal eden ülke olmaktan öte gitmiyor. Boeing’i gezerken 747’lerin yanına gittiğinizde hemen sizi götürürler ‘iniş takım kapağı Türkiye’de yapılmıştır’ derler. Onun önünde bir fotoğraf çektirirsiniz. Güzel parça ama artık iniş takım kapağı, irtifa dümeni… Bunların çok ötesine geçmemiz lazım diye düşünüyorum, çıtayı yükseltmeliyiz. Bu ülkedeki kabiliyeti gördükçe de yükseleceğine inanıyorum. Boeing Türkiye Mühendislik ve Teknoloji Merkezi bence bunun bir işareti. Türkiye, sırf alt yüklenici olarak kullanılan, tedarik zincirine bir imalatçı olan, fiyat avantajı sağladıkça da imal edebilir bir ülkenin ötesinde olmalı."

"TIKANDIĞINIZ YERDE BİZE BAŞVURMAKTAN ÇEKİNMEYİN"



İsmail Demir, Boeing’in Türkiye’de kurduğu tesisle önemli bir adım attığını, buna karşılık Türk havacılık şirketlerinin de söz konusu merkezle çalışabilecek mühendislik kümelenme faaliyeti içinde olması gerektiğini söyledi.



Türkiye’de küresel ekonomiye katkıda bulunabilecek dünya markaları çıkarmaya çalıştıklarını ifade eden Demir, havacılık alanında başarılı bir kümelenme oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.



Türk savunma sanayisi olarak katma değer oluşturacak ve "kazan-kazan" esasına dayalı tüm çalışmalarda Boeing’le omuz omuza çalışmaya hazır olduklarını belirten Demir, Boeing yöneticilerine hitaben "Tıkandığınız yerde bize başvurmaktan çekinmeyin." ifadesini kullandı.



"SANAYİMİZİN GELİŞMESİ İÇİN TÜM PAYDAŞLAR ARASINDA GÜÇLÜ BİR UZLAŞI VAR"



Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da Türkiye'de yenilikçi düşünceye sahip havacılık dehalarının yıllar içinde çok fazla zorlukla mücadele ettiğini, yeni dönemde ise Türkiye’nin "mucit ruhlu" insanlara sahip çıktığını söyledi.



Türkiye’nin son yıllarda sağlanan Ar-Ge eksenindeki reformist yaklaşımını sürdüreceğini kaydeden Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak tersine beyin göçünü destekleyen çalışmalar yaptıklarını anlattı.



Yerli ve yabancı araştırmalara çok cazip destekler sunduklarını ifade eden Kacır, bu araştırmacıların sadece üniversitelerde yaptıkları araştırmalarla değil, aynı zamanda kuracakları özel şirketlerle Türk inovasyon ekosistemi içinde var olmayı sürdüreceğini belirtti.



Kacır, savunma sanayisinde yerlilik oranının arttığını belirterek, şöyle konuştu:



"Türkiye, küresel bir güçtür. Bizim bu gücümüzü tahkim eden en önemli enstrümanlardan birisi savunma sanayisinde ortaya koyduğumuz ürünlerdir. Türkiye, bugün kendi yüksek teknolojili ürünlerini kendisi geliştirecek ve üretecek duruma gelmiştir. Sanayimizin gelişmesi için tüm paydaşlar arasında güçlü bir uzlaşı ve hedef birlikteliği, elini taşın altına koymaktan çekinmeyen bir irade var. Türkiye, bu irade sayesinde son 16 yılda savunma sanayisinde yerlilik oranını yüzde 24’ten yüzde 65 seviyesinin üzerine çıkarmıştır. Bu başarıda üniversitelerimiz, araştırma kurum ve kuruluşlarımızın ve KOBİ’lerimizin önemli bir rolü var."



Kacır, Türk savunma ve havacılık sanayisi cirosunun yaklaşık yüzde 21’inin Ar-Ge’ye ayrıldığını, bunun diğer yüksek katma değerli sektörlere de örnek olduğunu söyledi.



"Havalimanımız, 60 ülkeyi ve 20 trilyon dolarlık ekonomiyi birbirine bağlayacak"



Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise son 16 yılı kapsayan dönüşüm ve çabalar neticesinde Türk Hava Yolları’nın (THY) 120’den fazla ülkeye uçuş yapar hale geldiğini bildirdi.



Türkiye’de sivil havacılık sektörünün 200 binden fazla doğrudan çalışanı istihdam ettiğini belirten Sayan, "Sivil havacılık sektörü, yılda 20 milyar doları aşan cirosuyla Türkiye’yi dünya çapında iş ve turizm olarak bağlayan en önemli stratejik alanlardan biri haline geldi." dedi.



Açılışı yapılan İstanbul Havalimanı’nın, tüm etapları tamamlandığında 150 milyon kapasiteye ulaşacağını anımsatan Sayan, "Havalimanımız, 60 ülkeyi ve 20 trilyon dolarlık ekonomiyi birbirine bağlayacak." ifadesini kullandı.



"TÜRKİYE, BOEİNG’İN STRATEJİK BÜYÜME ÜLKELERİ ARASINDA YER ALMAKTA"



Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın, Türkiye'nin, Boeing’in stratejik büyüme ülkeleri arasında yer aldığını vurgulayarak, "Boeing’in bir üretim üssü ve teknoloji ortağı olarak gördüğü Türkiye’nin, küresel havacılık sektörüne daha büyük katkılarda bulunma potansiyeli olduğuna inanıyoruz." dedi.



Boeing International Başkanı Marc Allen de video mesajla davetlilere hitap ederken, merkezin açılışından duyduğu heyecanı dile getirdi.



Açılış konuşmalarının ardından Demir, Kacır ve Sayan’a günün anısına teşekkür plaketi verildi.



BOEİNG TÜRKİYE MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ MERKEZİ



Verilen bilgiye göre, Pendik'te bulunan Teknopark İstanbul'da yer alan Boeing Türkiye Mühendislik ve Teknoloji Merkezi, Türkiye’nin yetenekli mühendisleri ile birlikte çalışarak ileri havacılık teknolojilerine odaklanacak.



Boeing’in yeni nesil ticari uçakları için araştırma, mühendislik ve tasarım faaliyetleriyle çalışmalarına başlayacak olan merkez, sonrasında Boeing’in odaklandığı kilit teknoloji alanlarında yapılacak çalışmalarla genişleyecek.



Dünyanın en büyük havacılık şirketi olan Boeing’in, Türkiye ile 70 yılı aşkın köklü bir ilişkisi bulunurken, Boeing’in Türkiye’deki tedarikçileri halihazırda tüm Boeing Ticari Uçak Programları'na parça ve/veya montaj sağlıyor.



Boeing’in yıllar içinde Türkiye’de yarattığı iş hacmi 1,8 milyar doları aştı. Boeing destekli programlar 5 yıl içinde yüzde 90 artış gösterdi.



Bu arada, Boeing, 2017 yılında Türkiye’deki paydaşlarıyla Boeing Türkiye Milli Havacılık Planı’nı hayata geçirdi. Milli Havacılık Planı, Boeing ve Türkiye arasındaki iş birliğini stratejik bir ortaklık boyutuna taşıdı.



Milli Havacılık Planı; sanayi, teknoloji, servis-bakım hizmetleri ve nitelikli insan gücü olmak üzere 4 temel iş birliği alanını kapsıyor.

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