Boeing'in Starliner kapsülünün ISS'e uçuşu iptal edildi

Boeing'in Starliner kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yapacağı test uçuşu, fırlatma Atlas V roketindeki bir sorun nedeniyle iptal edildi. NASA henüz yeni bir fırlatma tarihi belirlemedi.

Boeing'in Starliner kapsülünün ISS'e uçuşu iptal edildi

'in Starliner kapsülünün ISS'e yaptığı test uçuşu fırlatma Atlas V roketindeki bir sorun nedeniyle iptal edildi.

HENÜZ TARİH VERMEDİ

NASA fırlatma için henüz yeni bir tarih açıklamadı ancak fırlatma gerçekleştiğinde Starliner ve iki yolcusu ISS'e gidecek.

1 HAFTA BOYUNCA KALMASI PLANLANIYORDU

Starliner'da yer alan iki test astronotu Butch Wilmore ile Sunita Williams, daha önce iki kez ISS'e gitmişti. İki astronotun Dünya'ya dönmeden önce bir hafta boyunca ISS'te kalması planlanıyordu.

Bu görevin amacı Starliner'ın mürettebatı ISS'e taşımak için güvenli bir seçenek olduğunu kanıtlamak.

Her şey yolunda gittiği takdirde Starliner'ın operasyon için yetkilendirileceği ve yıllık mürettebatlı uçuşlar yapmaya başlayacağı kaydedildi.

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