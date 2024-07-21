Boeing'in Starliner mürettebatı yaz boyu uzayda mahsur kalabilir

Boeing'in iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğinin Dünya'ya ne zaman döneceği hala gizemini koruyor. Uzay istasyonunda 8 gün kalması planlanan astronotlar, temmuz sonunda neredeyse iki ay boyunca uzayda mahsur kamış olacak. NASA, ay sonunda bir dönüş hedeflediğini söyledi ancak henüz kesin bir tarih belirtmedi. Astronotların başka bir uzay aracı kullanılarak geri getirilmesi planladığında ise Boeing'in rakibi SpaceX'in dönüş yolculuğunu üstlenmesi bekleniyor.

Boeing'in Starliner mürettebatı yaz boyu uzayda mahsur kalabilir
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ve NASA, Starliner uzay aracını ne zaman eve getireceklerinden hala emin değil. Çarşamba günü düzenlenen bir basın toplantısında NASA, ay sonunda bir dönüş hedeflediğini söyledi ancak henüz kesin bir tarih belirtmedi.

Sorunu açıklamaya yardımcı olması gereken testlerin bu hafta sonuna doğru tamamlanması bekleniyor. Bu noktada görevin ne zaman sonlanacağı daha fazla netlik kazanacak.

İki astronot, Starliner'ın sorunları nedeniyle haziran ayının başından beri Uluslararası İstasyonu'nun yörüngesinde sıkışmış durumda.

DÖNÜŞ YOLCULUĞU VE MUHTEMEL TEHLİKELER

Endişe duyulan asıl konu, mühendislerin uzay aracını Dünya'ya geri döndürecek olan iticilerde neler olup bittiğini anlayamamış olması.

Starliner fırlatılışında birçok gecikmeye yol açan iticileri kontrol eden helyum depolama tanklarındaki sızıntıların, dönüş uçuşunu tehlikeye atması beklenmiyor.

18 Haziran'daki bir basın toplantısında, yetkililer aracın eve dönmek için yedi saat helyuma ihtiyacı olduğunu ve araçta 70 saatlik helyum olduğunu tekrarladı.

SPACE X DAHİL OLACAK MI?

NASA Ticari Mürettebat Programı yöneticisi Steve Stich basın toplantısında, "Başka hiçbir şeyin bizi şaşırtmayacağından emin olmak için her taşın ve kayanın altına bakma şansını değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Starliner fırlatmasında görev alan astronotlar Barry Wilmore ve Sunita William'ın başına bir zarar gelebileceği endişesinin yanı sıra, NASA'nın dönüş yolculuğunu iptal edip ikiliyi başka bir uzay aracıyla evlerine gönderip göndermeyeceği merak konusu.

Bu durumda, Boeing'in rakibi SpaceX'in dönüş yolculuğunu üstlenmesi bekleniyor.

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