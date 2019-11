Boğaziçi Üniversitesi ‘Digital Analytics Summit’ 21 Kasım’da

İstanbul, 12 Kasım 2019 - Sektörün yetkin isimleri ve öncü kuruluşlarını bir araya getiren en geniş zirve platformlarından bir olan Boğaziçi Üniversitesi ‘Digital Analytics Summit ’de bu yıl; dijital pazarlamanın geleceği ve geçirdiği evrim, dijital analitik kavramı ve bu kavrama bakış açısı ile gelişen pazarlama dünyasında teknolojinin rolü gibi konular tartışılacak.



2014 yılından itibaren Big Data ve başarıya ulaşmış örnekleri, mobil analitik, yapay zekâ, veri madenciliği ve dijital pazarlama dünyasının son trendlerinin ele alındığı Digital Analytics Summit 2019 Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker’in açılış konulması ile başlayacak. Tüm gün süreç panelin ilk bölümünde; Türkiye İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Burak Sezercan, Oracle Ürün Pazarlama Kıdemli Direktörü Steve Earl ve yapay zekâ pazarlamasında dünyaca ünlü Global Guru Biyo-Pazarlama Uzmanı Prof. Dr. Luiz Moutinho ağırlanacak.



Türk Havayolları Online Satışlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Cengiz Değirmenci, Skyscanner Ticari Müdürü Zeynep Mutlu, eDreams ODIGEO Chief Air Supply & Advertising Officer Pablo Caspers, SAS Yapay Zekâ Pazarlama ve Karar Bilimleri Müdürü Adrian Carr, The Drum Pazarlama Konuşmacısı ve köşe yazarı Samuel Scott panelin ikinci bölümünde yer alacak.



Digital Analytics Summit’in son paneli ise McKinsey & Company Türkiye Ortağı İbrahim Turgut’un konuşmasıyla başlayacak. Panelin devamında ise Related Digital Ürün ve Pazarlama Bölüm Başkanı Başak Acar Yılmaz, BSH grubu Türkiye, BDT, Orta Doğu ve Afrika Dijitalleşme Bölge Başkanı, Ayşenur Topdağı Evcil, Digital Partners Data Bilimi Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Murat Ova ağırlanacak.



Kramp Kurucu Ortak ve Genel Müdür Ahmet Akın’ın moderatörlüğünü yapacağı, Deneyim Ekonomisinde Müşteri Kimin? söyleşinde ise SAMM Teknoloji A.Ş Genel Müdür Mustafa Aksit, Çimtaş Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Alptekin, Egebant Zımpara ve Polisaj Malz. San. ve Tic. A.Ş. Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü İsmail Hatipoğlu ve Think with Data Kurucu Nazlı Yırcalı dinleyicilerle buluşacak.