Borsada eriyen Snapchat işçilerini kovacak

The Verge'de yer alan habere göre, sosyal medya uygulaması snapchat, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracak.



Şirketteki işten çıkarmaların bazı departmanları diğerlerinden daha sert vuracağını açıklandı.



Örneğin, geliştiricilerin Snapchat içinde mini uygulamalar ve oyunlar oluşturma yolları üzerinde çalışan ekip ciddi şekilde etkilenecek.



Snap'in 2017'de satın aldığı ve o zamandan beri ayrı olarak çalıştırdığı sosyal haritalama uygulaması Zenly de derin kesintiler görecek.



İşten çıkarmaları görecek bir diğer ekip, Snap'in AR Spectacles gözlüklerinden sorumlu donanım bölümü ve sadece birkaç aylığına satışta kaldıktan sonra yakın zamanda iptal edilen Pixy kameralı drone.



Şirketin reklam satış organizasyonu da Snap'in baş iş sorumlusu Jeremi Gorman ile yeniden yapılandırılıyor ve Netflix için reklam yayınlamak üzere yola çıkıyor .



Snap sözcüsü Russ Caditz-Peck, işten çıkarmalar hakkında yorum yapmayı reddetti.