Bosch, Türkiye motosiklet pazarı için güvenlik ve motor yönetim sistemleri sunuyor
Dünyanın önde gelen teknoloji ve servis sağlayıcısı Bosch, başta sürücü destek ve motor kontrol yönetimi sistemleri olmak üzere, motosikletler için birçok ileri teknoloji sunuyor.
Türkiye, geçtiğimiz yıl, bir milyon adedi aşan motosiklet satışıyla Avrupa’nın en yüksek hacimli pazarı haline geldi.
Mobilite sektörünün lider firmalarından Bosch, güvenli ve verimli sürüş için geliştirdiği ve ürettiği teknolojileri, örneğin ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) ve MSC (Motosiklet Denge Kontrol Sistemi) gibi, Türkiye pazarındaki büyümeye paralel olarak artan kaza oranlarının önüne geçilmesi için önemli görüyor.
Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth, Türkiye’nin demografik yapısından kaynaklanan dinamizmin, mobilite sektöründe önemli fırsatlar sunduğunun altını çizerek şöyle söyledi:
“Bu dinamik pazarın ihtiyaçlarını sadece karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda bu ihtiyaçları şekillendiriyoruz. Mobilite hem Bosch hem de ülkemiz için güçlü bir sektör. Paydaşlarımızla birlikte bu ekosistemi güçlendirmeye yönelik her imkânı sunmak için gayret ediyoruz.” Korioth, Bosch’un iki tekerlekliler için de üst düzey inovasyon ve mühendislik hizmeti sunduğunu belirterek, “Büyüyen Türkiye pazarı için vazgeçilmez olan güvenli sürüş destek sistemlerini ve verimli sürüş için motor yönetim sistemlerini Almanya’daki motosiklet tutkunu mühendislerimizin titiz testlerinden geçirerek sunuyoruz.” dedi.
Büyüyen motosiklet pazarı ile dikkatleri üzerine çeken Türkiye’yi ziyaret eden Bosch İki Tekerlekliler ve Motor Sporları Avrupa Başkanı Fevzi Yıldırım, Bosch’un sunduğu teknolojiler hakkında bilgi verdi. İçten yanmalı ve elektrikli motosiklet sistemleri, güvenlik ve bağlanabilirlik sistemleri geliştirdiklerini belirten Yıldırım şunları söyledi: "Motosikletler için üç aşamalı güvenlik ve destek sistemleri sunuyoruz. İlk olarak ABS gibi reaktif fonksiyonlarla; ikinci olarak, aracı çevreleyen radar sensörleriyle ve son olarak, aracı ve sürücüyü internete bağlayan teknolojilerle bunu yapıyoruz” dedi.
ALTI KAZADAN BİRİ ÖNLENEBİLİR
Hızla büyüyen Türkiye pazarı, beraberinde kaza sayılarındaki artışı da gözler önüne seriyor. TÜİK verilerine göre, 2024 yılında ölümlü ve yaralanmalı motosiklet kazaları, tüm ölümcül ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 31,5'ini oluşturdu ve bu kazaların sayısı 2023 yılına göre yüzde 33'ten fazla arttı. 1 Motosiklet sürücülerinin yaşayabileceği trafik
Motosikletler için üç aşamalı güvenlik ve destek sistemleri
İlk güvenlik katmanı:
ABS (Anti-lock Braking System): ABS, Tekerleğin kilitlenme noktasına yaklaştığı anda, tekerin ve aracın dönme hızını ölçen sensörler sayesinde devreye girer ve sürücülerin daha etkili frenleme yapmasını sağlayarak tekerin kilitlenmesini önler. ABS, 125cc ve üzeri tüm motosikletlerde Türkiye’de zorunlu. Bosch’un pazardaki en güçlü yanlarından biri de, ABS ünitesi ve diğer yazılımların Bosch mühendisleri tarafından sürekli güncellenmesi ve tüm güvenlik testlerinin Almanya’daki ekip tarafından titizlikle yapılması.
Bosch, bundan 16 yıl önce ABS ünitesinin seri üretimine başladı. Daha önce otomobiller için olan ABS ünitesi motosikletler için uyarlanırken, Bosch donanım ve yazılım alanındaki birikimiyle iki tekerlekli araçlar için bir ABS ünitesi geliştirdi. Bu, dünyada motosikletler için özel olarak geliştirilen ilk ABS ünitesi oldu. Başlangıçta düz yollar için tasarlanan ABS, Bosch’un sensör teknolojisindeki ilerlemeleriyle birlikte virajlı ve daha karmaşık yol durumlarına da uyumlu hale getirildi.
İkinci güvenlik katmanı:
Bosch, motosiklet sürücüsünü hem düz hem de virajlı yollarda, hem frenleme hem de hızlanma sırasında destekleyen bir motosiklet denge kontrolü (MSC) sistemi geliştirdi.
Sistem, sensörler aracılığıyla aracın mevcut dinamik durumunu sürekli izleyerek destek sağlıyor. Bu, dinamik sürüş koşullarında araç güvenliğini ve dengesini artırmak için MSC'nin fren kontrol teknolojisinin temelini oluşturuyor.
MSC ayrıca, artırılmış güvenlik, konfor ve performans için çok çeşitli katma değerli işlevlerin etkinleştirilmesinde bir temel görevi görüyor.
MSC teknolojisi, viraj çekiş kontrolü gibi geniş kapsamlı katma değerli işlevlerin yanı sıra, bir radar sensörüyle birleştirildiğinde gelişmiş sürücü destek sistemlerinde (ARAS) bulunan adaptif hız sabitleyici (ACC) gibi motosikletler için gelecekteki işlevleri de beraberinde getiriyor.
Üçüncü güvenlik katmanı:
Bosch, sürücüleri internete bağlayan çözümlerle motosiklet güvenliği ve desteğinin üçüncü aşamasını tamamlıyor. Bluetooth ve Wi-Fi gibi kablosuz bağlantı çözümleri aracılığıyla hava durumu, navigasyon ve trafik gibi kritik bilgiler hem motosikletle hem de sürücüyle paylaşılabiliyor.
İÇTEN YANMALI MOTORLARDA VERİMLİ ÇALIŞMA
Büyüyen Türkiye pazarı için verimli sürüş büyük önem taşıyor ve Bosch bu ihtiyaca yönelik çözümler sunuyor. Bosch motor yönetim sistemleri, motorun çalışmasıyla ilgili tüm fonksiyonların hassas ve merkezi bir şekilde kontrol edilmesine olanak tanıyarak optimize edilmiş emisyonlar, artırılmış güvenlik ve konforun yanı sıra daha keyifli ve dinamik bir sürüş deneyimi sağlıyor.
Yakıtın verimli bir şekilde yanması, elektronik kontroller aracılığıyla güvence altına alınıyor. Motor yönetim sistemleri, enjekte edilen benzin miktarını ve ateşleme zamanlamasını hassas bir şekilde kontrol edebiliyor. Bu teknoloji aynı zamanda, araçtan gelen geri bildirimleri izleyip gerekli ayarlamaları yaparak motoru kontrol etme imkanı da sunuyor. Bu doğrultuda, lambda değerlerine dayalı enjektör ayarı, optimum hava-yakıt karışımını sağlıyor.
İyi tasarlanmış bir motor donanımına dayanan Bosch kontrol algoritmaları, bu doğrultuda tasarlanmış 125cc'lik bir motor için 100 kilometrede 2 litrenin altında yakıt tüketimi değerlerini şimdiden mümkün kılıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Motosiklet
- Bosch
- Teknoloji