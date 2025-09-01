Bosch, Türkiye motosiklet pazarı için güvenlik ve motor yönetim sistemleri sunuyor

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth, Türkiye’nin demografik yapısından kaynaklanan dinamizmin, mobilite sektöründe önemli fırsatlar sunduğunun altını çizerek şöyle söyledi:

“Bu dinamik pazarın ihtiyaçlarını sadece karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda bu ihtiyaçları şekillendiriyoruz. Mobilite hem Bosch hem de ülkemiz için güçlü bir sektör. Paydaşlarımızla birlikte bu ekosistemi güçlendirmeye yönelik her imkânı sunmak için gayret ediyoruz.” Korioth, Bosch’un iki tekerlekliler için de üst düzey inovasyon ve mühendislik hizmeti sunduğunu belirterek, “Büyüyen Türkiye pazarı için vazgeçilmez olan güvenli sürüş destek sistemlerini ve verimli sürüş için motor yönetim sistemlerini Almanya’daki motosiklet tutkunu mühendislerimizin titiz testlerinden geçirerek sunuyoruz.” dedi.



Büyüyen motosiklet pazarı ile dikkatleri üzerine çeken Türkiye’yi ziyaret eden Bosch İki Tekerlekliler ve Motor Sporları Avrupa Başkanı Fevzi Yıldırım, Bosch’un sunduğu teknolojiler hakkında bilgi verdi. İçten yanmalı ve elektrikli motosiklet sistemleri, güvenlik ve bağlanabilirlik sistemleri geliştirdiklerini belirten Yıldırım şunları söyledi: "Motosikletler için üç aşamalı güvenlik ve destek sistemleri sunuyoruz. İlk olarak ABS gibi reaktif fonksiyonlarla; ikinci olarak, aracı çevreleyen radar sensörleriyle ve son olarak, aracı ve sürücüyü internete bağlayan teknolojilerle bunu yapıyoruz” dedi.

ALTI KAZADAN BİRİ ÖNLENEBİLİR



Hızla büyüyen Türkiye pazarı, beraberinde kaza sayılarındaki artışı da gözler önüne seriyor. TÜİK verilerine göre, 2024 yılında ölümlü ve yaralanmalı motosiklet kazaları, tüm ölümcül ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 31,5'ini oluşturdu ve bu kazaların sayısı 2023 yılına göre yüzde 33'ten fazla arttı. 1 Motosiklet sürücülerinin yaşayabileceği trafik



Motosikletler için üç aşamalı güvenlik ve destek sistemleri



İlk güvenlik katmanı:



ABS (Anti-lock Braking System): ABS, Tekerleğin kilitlenme noktasına yaklaştığı anda, tekerin ve aracın dönme hızını ölçen sensörler sayesinde devreye girer ve sürücülerin daha etkili frenleme yapmasını sağlayarak tekerin kilitlenmesini önler. ABS, 125cc ve üzeri tüm motosikletlerde Türkiye’de zorunlu. Bosch’un pazardaki en güçlü yanlarından biri de, ABS ünitesi ve diğer yazılımların Bosch mühendisleri tarafından sürekli güncellenmesi ve tüm güvenlik testlerinin Almanya’daki ekip tarafından titizlikle yapılması.



Bosch, bundan 16 yıl önce ABS ünitesinin seri üretimine başladı. Daha önce otomobiller için olan ABS ünitesi motosikletler için uyarlanırken, Bosch donanım ve yazılım alanındaki birikimiyle iki tekerlekli araçlar için bir ABS ünitesi geliştirdi. Bu, dünyada motosikletler için özel olarak geliştirilen ilk ABS ünitesi oldu. Başlangıçta düz yollar için tasarlanan ABS, Bosch’un sensör teknolojisindeki ilerlemeleriyle birlikte virajlı ve daha karmaşık yol durumlarına da uyumlu hale getirildi.