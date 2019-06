Bosch Otomotiv Elektronikleri Bölümü Başkanı Harald Kröger, “İlk uçan taksiler, en geç 2023 yılında büyük şehirlerde uçmaya başlayacak. Bosch, bu geleceğin pazarını şekillendirmede önemli bir role sahip olmayı planlıyor” dedi.



Konvansiyonel havacılık teknolojisinin, otonom uçan taksilerde kullanılamayacak kadar pahalı, hacimli ve ağır olması nedeniyle otonom sürüşte veya ESP elektronik stabilite programı sisteminde de kullanılan modern sensörlerin, bu boşluğu doldurabileceği fikri ortaya atıldı. Buradan hareketle Bosch’ta görev yapan bir mühendis ekibi, uçan taksiler için bir evrensel kontrol ünitesi oluşturmak için düzinelerce sensörü bir araya getirdi.



BOSCH TEKNOLOJİSİ, OTOMOBİLLERE UÇMAYI ÖĞRETİYOR



Otomotiv sektöründe de kullanılmakta olan Bosch sensörlerini barındıran evrensel kontrol ünitesi, uçan taksilerin her an için pozisyonunun belirlenmesini sağlamak üzere tasarlandı. Uçan araçların hareketlerini ve hücum açısını doğru bir şekilde ölçen hız ve savrulma oranı sensörleri, gerekli verileri sağlıyor. Bazıları on binlerce ve hatta yüz binlerce Euro maliyete sahip olan ve şu anda havacılık sektöründe kullanılmakta olan sensör sistemlerinin aksine Bosch, kendi çözümünü çok daha düşük maliyetli hale getirebiliyor. Bunun nedeni, Bosch’un zaten uzun yıllardır otomotiv sektörü için geliştirdiği ve üretimini yaptığı, üretim testinden geçmiş sensörleri kullanması.

Bosch’un elektrikli hafif hava taşıtının arkasındaki kontrol ünitelerinden sorumlu teknoloji ekibinin başında bulunan Marcus Parentis, “Çözümümüz sayesinde, uçan taksilerle sivil havacılığı birçok servis sağlayıcı için ekonomik hale getirmeyi hedefliyoruz” dedi.



Üstelik Bosch sensörleri, daha küçük ve daha hafif. Uçan taksi üreticileri, Bosch sensör kutusunu tak-çalıştır ilkesiyle kendi hava taşıtlarına kolaylıkla takabilir.



HAVADA PAYLAŞIMLI MOBİLİTE: 2030 YILINDA HAVA TAKSİLERİ İLE 1 MİLYAR UÇUŞ



Şehirlerde elektrikli hava taksilerinin kullanılacağı uçuş pazarı, önümüzdeki yıllarda önemli bir büyüme yaşayacak. Dubai, Los Angeles, Dallas ve Singapore gibi şehirlerde 2020 yılında test uçuşlarının başlaması planlanıyor. Uzmanlar, 2023 yılında ticari operasyonların başlamasını bekliyor.



İlk etapta uçuşlar pilotlar tarafından kontrol edilecek olsa da hafif hava taşıtının, yerde personel tarafından kontrol edilerek 2025 yılı itibarıyla büyük şehirlerde çatıların üstünde otonom olarak uçmaya başlayabileceği belirtiliyor. Roland Berger’e göre, o tarihe kadar dünya genelinde yaklaşık 3.000 uçan taksi faaliyet gösterecek. Bu rakam, 2030 yılında 12.000’e, 2050 yılında ise yaklaşık 100.000 uçan taksiye kadar artacak.



Morgan Stanley’nin danışmanları, uçan taksi pazarının, Amerika Birleşik Devletleri ve Güneydoğu Çin’in ötesine geçerek Almanya’daki büyük ve orta ölçekli şehirlere de uzanarak 2040 itibarıyla 1,35 trilyon Euro’ya ulaşabileceğini tahmin ediyor. Ruhr Vadisi, Frankfurt Rhine-Main büyük şehir bölgesi ve Münih/Augsburg/Ingolstadt konürbasyonu gibi bölgelerde kısa ve uzun mesafelerde yolculukları önemli ölçüde hızlandırma potansiyeline sahipler.



Parentis yaptığı açıklamada büyüyen pazar fırsatlarına da inandığını belirterek “ “Havacılık ve otomotiv sektörlerinden hava taksisi üreticileriyle ve ayrıca hava taşıtları üreten ve paylaşımlı servisler sunmayı amaçlayan startuplar ile görüşüyoruz. Soru, uçan taksilerin hayata geçip geçmeyeceği değil, ne zaman hayata geçeceğidir” diye konuştu.