Boston Dynamics'in robot köpeği güvenlik görevlisi oldu

Boston Dynamics tarafından üretilen robot köpeği spot, bir petrol rafinerisinde göreve başlayacak.



ABD'li teknoloji şirketi Boston Dynamics'in ürettiği robot köpek Spot'un Norveç'te yer alan bir petrol firmasında işe başlayacağı açıklandı.

Robot, petrol rafinerisinde üretim ve güvenlikten sorumlu olacak. Görevi ise üzerinde bulunan 3 boyutlu kamera ve özel sensörlerle gaz kaçaklarını tespit edip, operatörlere haber vermek.

Robotun ayrıca insan hayatı için tehlikeli olabilecek görevlerde de kullanılması bekleniyor.