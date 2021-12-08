Bowser adını paylaşan hacker10 milyon dolar ödeyecek

Çeşitli Nintendo oyunlarındaki kurgusal, kaplumbağa benzeri kötü adamla soyadını paylaşan Gary Bowser adlı bir bilgisayar korsanı, korsanlık suçlamaları nedeniyle 10 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.12.2021 - 11:20

Bowser adını paylaşan hacker10 milyon dolar ödeyecek

Anlaşma, Nintendo tarafından ABD'de Bowser'a karşı açılan hukuk davasından çıktı.

Bilgisayar korsanı ayrıca Ekim ayı sonlarında aleyhindeki federal bir davada da suçunu kabul etti.

Bowser’ın daha önce belirlenen 4.5 milyon dolar ödeme şartının yanı sıra 10 yıla kadar hapis cezası da alabilir.

Nintendo'nun Bowser karakteri Nintendo'nun Bowser karakteri

Korsanlık grubu Team Xecutor'un bir üyesi olan Bowser, federal davada "Nintendo Switch gibi önde gelen oyun konsollarını hackleyen bir siber suçlu kuruluşa bilerek ve isteyerek katıldığını" itiraf etti.

Bowser ayrıca, video oyunlarının korsan sürümlerini oynamak, oyun konsollarında yerleşik korumaları aşmalarına izin veren bir yazılım yaptığını ve sattığını da kabul etti.

Aslen Kanadalı olan hacker, Dominik Cumhuriyeti'nde tutuklanmış ve Eylül 2020'de ABD'ye gönderilmişti.

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